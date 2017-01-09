Головні події тижня

Рік, що минув, став для України складним, були в ньому і негативні, і позитивні моменти. Так, варто відзначити роботу Держгеокадастру в Кіровоградській області, яким було видано 13060 наказів за минувший рік про розпорядження землею, і це попри досить часту зміну керівництва. Не можна не згадати і про рекорд області у зборі технічних культур, адже за минулий рік було зібрано урожай із 744 тисяч гектарів олійних культур, таким чином випередивши всі інші області України. Також з приємного – в олександрійських освітніх закладах, що знаходяться на балансі обласної ради, педагогам нараховуватиметься підвищена зарплатня вже з цього місяця.

Продовжилася в області активна робота в області по боротьбі з безробіттям – з 16 січня поточного року на базі Кіровоградського професійного ліцею ім. Героя Радянського Союзу О.С. Єгорова розпочнеться навчання безробітних громадян на кухарів. Нагадаємо також, що з 1 січня розпочалася кампанія декларування доходів, отриманих фізичними особами.

Та новий рік для мешканців міста та області почався з неприємних новин – на 36 році життя, 1 січня 2017 року передчасно помер голова правління Кіровоградського обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» Олександр Олександров. Не забарився рік, що почався і з «криміналом». Так, 1 січня 2016 року в одному з сіл Новоукраїнського району близько 15 години гість убив господаря будинку поліном, а вже наступного дня, 2 січня поліцейські Світловодського відділу отримали повідомлення від жительки населеного пункту про те, що біля двору домоволодіння невідома особа травмувала її родича, який у результаті помер на місці.

Що ж до Олександрії, то «спокій міста» перервався новими кримінальними новинами у вівторок, 3 січня. Так, в районі дитячої лікарні «на гарячому» піймали чоловіка, який зрізав телефонні кабелі на стовпі. Як виявилось Олександрійські поліцейські підозрюють крадія дротів в 10 аналогічних злочинах.

Цього ж дня для школярів відкрився зимовий табір «Патріот» в якому взяли участь учні шкіл Олександрії та Олександрійського району. Завітали також до патріотичного табору учні Федірківського НВК зі Світловодського району.

Маленькою приємністю для малечі, що лікується в стаціонарі дитячого відділення Олександрійської районної лікарні, та не зможе зустріти Різдвяні свята в родинному колі, стало привітання від заступника голови районної державної адміністрації Олександра Безкровного та директора районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ірини Чемерис. Гості принесли для діточок солодкі подарунки в середу, 4 січня.

По справжньому приємним моментом також стала допомога голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Кузьменка в допомозі бабусі з Олександрії отримати направлення до “ОХМАДИТу” для свого внука. Конкретизувалась також ситуація з постраждалим під час вибуху в приватному будинку в селі Олександрійську, Богданом Сепарідзе, наразі він перебуває в Кіровоградській обласній лікарні і ймовірно потребуватиме пересадки шкіри. За словами матері хлопця, Світлани, він вже вийшов з коми, проте у нього дуже обгоріла шкіра на обличчі, руках, шиї.

Четвер, 5 січня, розпочався з досить приємних новин для мешканців Олександрії, котрі часто подорожують до обласного центру. Адже до Кропивницького відтепер олександрійці зможуть їздити на електричці.

Цього ж дня по вулиці 6-го грудня було знайдено тіло мертвої жінки. Як повідомив в.о. начальника Олександрійського відділу поліції Сергій Котига тіло знайшли в районі багатоповерхівок, де знаходиться магазин «Попугайчик». На тілі жінки виявлено тяжкі тілесні ушкодження, тому є всі підстави вважати, що це насильницька смерть.

Наступний день, 6 січня, розпочався з підготовки до зустрічі негоди. В зв’язку з цим вранці в області було оголошено штормове попередження, а олександрійцям повідомили номера аварійних диспетчерських служб міста.

Наприкінці святкового дня у зв’язку із значним погіршенням погодних умов на Кіровоградщині ухвалили рішення про обмеження та заборону руху транспортних засобів, в тому числі і в Олександрії. Відповідні обмеження спостерігалися і в наступні дні – в суботу на автодорозі Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя введено обмеження руху. Додала негода роботи рятувальникам, яким довелось витягувати машини зі снігових заметів, адже Олександрійщину засипало снігом. Щоправда, вже в неділю, 8 січня, рух транспорту у криворізькому напрямку було відновлено. Та не дивлячись на це, на ранок неділі з автовокзалу Олександрії не їхав жодний автобус.

Зазначимо, що за час негоди рятувальники 39 разів надавали допомогу водіям Кіровоградщини. Кіровоградська ж область увійшла до п’ятірки областей як найбільш напружена за рівнем аварійності.

Сподіваємося, що цього тижня негода відступить та відновиться рух з Олександрії. А ми зможемо передавати нашим читачам лише хороші новини!