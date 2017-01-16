Головні події тижня

Тиждень, що минув на Олександрійщині ознаменувався боротьбою з наслідками зимової негоди. І хоча вже в понеділок, 9 січня, дорожники відрапортували, що рух транспортних засобів дозволено, автобусне сполучення через Олександрію було відновлено частково. Крім цього, дорожники «забули» розчистити частину автошляху від Олександрійського до Олександрії. Про це кореспондентам Голосу Громади неодноразово повідомляли наші читачі.

Не лише сніжною негодою, а і пожежею розпочався тиждень для ДСНС в Олександрійському районі. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів за вказаною адресою в с. Гайок було встановлено, що горить дах та перекриття житлового будинку, а під час ліквідації пожежі у кімнаті було виявлено тіло загиблого чоловіка. Тривожні новини також з обласного центру, там місцевий мешканець отруївся чадним газом та потруїв сусідів через вентиляцію.

У вівторок, 10 січня, в Олександрії все ще продовжували боротися з наслідками негоди, але не досить задовільно. Снігоочисна техніка не змогла впоратися зі снігопадом, і як підсумком це призвело до того, що два пасажирські автобуси популярного в місті маршруту застрягли на нерозчищеній дорозі. В той же час в Олександрійському районі станом на 10 січня основні шляхи були очищені від снігу.

Попри продовження негоди олександрійських школярів міська рада планувала відправити на навчання. Проте, як стало відомо на нараді в Кіровоградській ОДА, за рекомендаціями департаменту охорони здоров’я через перевищений епідпоріг захворювання на грип, більше десяти районів області продовжать шкільні канікули до понеділка, 16 січня.

В той же час негода не стала перепоною для мешканця села Головківка, котрий викрав з території ферми «УкрАгроКом» свиноматку вагою 151 кілограм. Поряд із цим, через африканську чуму свиней у селі Рівне Новоукраїнського району на ТОВ «Чапаєва» умертвили 337 голів свиней.

Середа, 11 січня, почалась з нічної пожежі по вулиці Курчатова в Олександрії, яку гасили 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Також минулого тижня вже можливо було ознайомитись з розкладом руху електропотягу «Знамянка – Помічна», котрий відучора вже курсує і через Олександрію. Також гарною новиною для педагогів області стала інформація про винесення на розгляд депутатів Кіровоградської обласної ради проекту щодо підвищення зарплат педагогічним працівникам, в Олександрії також не оминули увагою вчительський корпус міста. Підтримати олександрійських педагогів, що працюють в освітніх закладах, які знаходяться на балансі міськради, запропонував депутат від партії “БПП “Солідарність” Андрій Коломійцев.

В четвер, 12 січня, ситуація з розчисткою міста від снігу була кращою, аніж в попередні дні, але на тротуарах це не позначилось, а подекуди не тільки пішоходам важко було розминутись, а і автотранспорту на дорогах. При цьому автобуси міжміського сполучення вийшли на маршрути за розкладом.

Щодо подій в політичному житті міста, то цього ж дня також відбулось засідання виконавчого комітету міської ради на якому депутат від партії “БПП “Солідарність” Віталій Заріцький звернувся до членів виконкому з проханням посприяти у пошуку житла постраждалому від вибуху студенту політехнічого коледжу Богдану Сапарідзе. В той же час на засіданні виконкому через «принципову позицію» міського голови жінці відмовили в наданні дозволу на розробку документації та відведення в оренду земельної ділянки. При цьому землю без зайвих питань виділили члену виконкому після голосування за неоднозначний проект рішення.

З 12 на 13 січня працювали на повну потужність рятувальники, адже за добу їм довелось 9 разів виїжджати для надання допомоги водіям автомобілів, які потрапили на ускладнені ділянки дороги. Два з означених випадків сталися в Олександрії, там довелось буксирувати 2 вантажні автомобілі на перехресті вулиці Енгельса та Котовського, а також по вулиці Знам’янське шосе.

Також в п’ятницю стало відомо про відкладення початку навчання в школах міста. У зв’язку з перевищенням епідеміологічного порогу наказом управління освіти, молоді та спорту міської ради призупинено навчально-виховний процес у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста. Його буде відновлено з вівторка, 17 січня.

Крім цього, минулого тижня анонсували святкування Водохреща в Олександрії. Так, починаючи з 10 години 19 січня на території Зеленої садиби Ділієва відбудуться купання, ігрища та забави, також на гостей чекатиме смачна козацька кухня. Захід організовує товариство “Зелена садиба Ділієва” та організація “Козацький звичай” за підтримки депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева.

Не дивлячись на різкі зміни погодних умов, свята все ще продовжуються, тому кореспонденти Голосу Громади сподіваються, що цього тижня на нас чекатиме більше позитивних новин!