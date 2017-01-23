Головні події тижня

Минувший тиждень для Олександрійщини ознаменувався відносним закінченням зимової негоди. Так, на ранок понеділка, 16 січня, проїзд автодорогами загального користування на Кіровоградщині було забезпечено в повному обсязі. Та попри закінчення снігових заметів до прибирання снігу в Олександрії долучили безробітних.

Проте не завершились культурно-масові заходи. Як раніше повідомляв Голос Громади, до Олександрійської РДА завітали творчі колективи зі щедрівками. Але на цьому програма щедрувальників не закінчилася, адже вони вирішили відвідати майже всі куточки Олександрійщини.

Щоправда, не обійшлося минулого понеділка і без сумних новин. Зокрема під час апаратної наради в Кіровоградській ОДА стало відомо, що Кіровоградщина втратила майже 200 бійців за час бойових дій на Сході. Не забарилися і кримінальні новини, так поки учні були на канікулах, в Олександрії обікрали школу і надійшла інформація про зниклого Олександра Дацько: чоловіка знайшли мертвим в чужому дачному будинку в районі Бадини.

У вівторок, 17 січня, Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті», яким передбачається запровадити автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті. Також цього дня Парламент встановив дату відзначення Дня українського добровольця, котрий відзначатиметься щорічно 14 березня.

В цей день також в область надійшли кошти для виплати щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам у сумі 2,8 мільйони гривень, які будуть перераховані на рахунки управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій та міськвиконкомів. Варто зазначити, що Кіровоградщина стала рекордсменом по надходженням до бюджету.

Ранок середи 18 січня, почався з досить неприємної новини про те, що на чоловіка напала зграя бродячих собак. Подія трапилася біля будинку по вулиці Григорія Усика (колишня Червоноармійська), 42. Проте це не перший випадок в Олександрії нападу четвероногих на жителів міста, адже жодної програми щодо вирішення цієї серйозної проблеми в нашому місті, нажаль, не існує. Кожного дня олександрійці ризикують стати жертвами ось таких нападів собачих зграй.

В четвер, 19 січня, в Олександрійському педагогічному коледжі ім. В.О. Сухомлинвького відбулося урочисте відкриття комп’ютерної лабораторії з новою технікою. Оглянути нову комп’ютерну лабораторію завітав і заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев, який також відвідав і Пантаївський інтернат, де разом з адміністрацією посадовці перевірили роботу нового мультимедійного тиру. Зазначимо, що цього ж дня в навчальному закладі відкрили перший кадетський клас.

Крім цього, 19 січня на території товариства «Зелена садиба Ділієва» жителі Олександрійщини продовжили святкування Водохреща. Не дивлячись на те, що захід був анонсований на 10 годину ранку, ще до початку бажаючі екстримали почали обряд занурення в воду. Надвечір же, цього ж дня рятувальникам 2-го Державного пожежно-рятувального загону довелось витягати за допомогою буксирувального троса вантажівку «МАN», яка опинилась на складному відрізку дороги по вулиці Героїв Сталінграда.

Також минулого тижня в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості за участі окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України відбувся міні-ярмарок вакансій.

В п’ятницю, 20 січня, в Олександрії пройшов захід до Дня Соборності України. О 10:30 біля пам’ятника Т.Г. Шевченку зібралися жителі міста, депутати та міський голова Степан Цапюк. Ніякої програми захід не передбачав, присутні посадовці просто поклали квіти до пам’ятника. Загалом на покладанні квітів були присутніми близько 15 чоловік, а тривало воно менше 10 хвилин.

А у вихідні, 21-22 січня, в обласному центрі відбулися змагання-хакатон на які було запрошено і мешканців Олександрійщини.

Сьогодні ж, 23 січня чекаємо на початок позачергової сесії Олександрійської міської ради, де посадовці розглянуть поданий депутатом Андрієм Коломійцевим проект рішення щодо підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам освіти.

Сподіваємося, що початок тижня ознаменується гарними новинами! Вдалого тижня!