Головні події тижня

Минувший тиждень на Олександрійщині почався добрими новинами, так як в понеділок, 23 січня, під час двадцять сьомої позачергової сесії депутати одноголосно проголосували «ЗА» раніше поданий депутатом Олександрійської міської ради Андрієм Коломійцевим проект рішення «Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам освіти», в якому депутат запропонував підтримати рішення щодо підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок міського бюджету, з 01 січня 2017 року.

Приємною також стала новина щодо розвитку територіальних громад в області, адже на їх потреби на Кіровоградщині цього року планують витратити 1,5 млрд грн. Також жителі Олександрійщини та всієї Кіровоградщини зможуть отримати субсидію на вивезення рідких нечистот.

Окрім цього в понеділок в районі залізничного вокзалу в ході сварки чоловік вдарив ножем опонента. Крім цього, житель Олександрійського району ходив по місту з гранатою, а житель Кіровоградщини поштою відправив до сусідньої області цілий пакунок набоїв.

У вівторок, 24 січня, спеціалісти Олександрійського міськрайонного центру зайнятості допомагали обрати школярам професію на майбутнє. Варто зазначити, що на Кіровоградщині за сприяння центру було працевлаштовано більше 400 учасників АТО, а 37 започаткували власний бізнес.

В цей же день під час прес-конференції в приміщенні ГУНП в Кіровоградській області заступник начальника управління Дмитро Ткачонок повідомив, у яких відділках поліції на Кіровоградщині не вистачає людей на посади слідчих та оперуповноважених та оприлюднив інформацію щодо вакансій по районам області, є в переліку і Олександрійщина.

Тим часом після тривалого слідства за процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області нарешті було завершено досудове розслідування кримінального провадження відносно 46-річного злочинця, обвинуваченого у вчиненні резонансних вбивств в Олександрії, а також поліцейські оприлюднили кінцеву версію смерті відвідувача магазину в Новій Празі.

В середу 25 січня, відбулося чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань власності, на якому були розглянуті питання виділення коштів на інформатизацію територіальних громад області. Також цього дня стало відомо про поширення вірусу АЧС на чотири корпуси ТОВ «Чапаєва» в результаті чого підприємстві довелося умертвити ще близько двох тисяч свиней.

Ранок, четверга, 26 січня, розпочався з повідомлення про пожежу житлового будинку по вулиці Садовій у смт Пантаївці. Там горіла покрівля.

Працювали активно в цей день також і дорожники, зокрема в Кіровоградській області над подоланням зимової слизькості та засніженості шляхів працювали 33 механізми, з яких 11 плужних і піскорозкидачів, а також 44 робітники.

В п’ятницю, 27 січня, стало відомо, що зухвалий злодій пограбував квартиру олександрійця та виніс 20 тис. грн. та ноутбук, а днями під час нагляду за дорожнім рухом у місті Олександрія поліцейські роти реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили водія автомобіля «ЗІЛ-ММЗ 554». За інформацією поліцейських, водій віз деревину акації, а при складанні матеріалів про адміністративне правопорушення та перевірки документів правоохоронцями було встановлено, що будь-які дозвільні документи на вантаж у водія відсутні.

Сьогодні ж синоптики обіцяють олександрійцям морозну сонячну погоду, тому маємо надію, що цей тиждень теж пройде безхмарно. Вдалого тижня!