Головні події тижня

Минувший тиждень для Олександрійщини виявився спокійним як в плані резонансних подій, так і в соціальному, політичному та економічному житті міста та району.

Понеділок, 30 січня, розпочався з кримінальних новин. Так, за даними правоохоронців в райцентрі злочинці пів ночі намагалися обікрасти магазин, а в Кропивницькому затримали жінку, що ймовірно збила пішохода в Олександрії та втекла.

Варто зазначити, що впродовж останнього місяця в Кіровоградській області почав дорожчати проїзд, в тому числі і на Олександрійщині. В свою чергу голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко доручив перевірити обґрунтування цін на проїзд, а також звернув увагу на нерозчищені двори в Олександрії. Варто відзначити також роботу дорожників області, які в січні для боротьби з негодою використовували всю наявну техніку, навіть 50-х років випуску.

У вівторок, 31 січня, в Олександрії та Олександрійському районі стовпчики термометрів показали рекордно низьку для цієї зими температуру -24°С, тому школам Олександрійщини довелось працювати у зміненому режимі. В той же час морози не завадили депутатам обласної ради зібратись в Кропивницькому на позачергову сесію, під час якої депутат з Олександрії «окупувала» мікрофон в обласній раді з критикою процесу підвищення зарплат педагогам.

Важливою подією став судовий процес над 46-річним злочинцем, обвинуваченим у вчиненні резонансних вбивств у Олександрії.

В середу, 1 лютого, дорожники області відрапортували, що дороги Кіровоградської області повністю готові до експлуатації. Зазначимо, що через морози свою роботу на Кіровоградщині відновив соціальний патруль. Цього ж дня в Олександрії та Олександрійському районі почали збирати гуманітарну допомогу постраждалим в Авдіївці.

Важливою новиною стало можливе підвищення ціни на проїзд по Олександрії, водночас міські керманичі виступають з критикою підвищення проїзду в автобусах приміського сполучення.

Продовжується також акція 22PushUpChallenge в Олександрії і цього тижня 22 відтискання від підлоги в рамках означені ініціативи здійснили члени ГО «Сильна Олександрійщина».

В четвер, 2 лютого, відбулось засідання виконавчого комітету котре транслювали на сайті міськради в режимі онлайн. На ньому міський голова Степан Цапюк разом з першим заступником та секретарем близько 40 хвилин скаржилися на владу в області та Україні, а також критикували політику влади району.

Також в цей день в приміщенні Центру дитячої та юнацької творчості відбулася ІІ-га сесія Молодіжного парламенту Олександрії. Парламентарі розповіли про свої досягнення та проект відкриття дитячого кінозалу. який планують подати на розгляд депутатам Олександрійської міської ради вже на наступній черговій сесії.

В п’ятницю, 3 лютого, в Олександрії зимову погоду змінила осіння – мокрий сніг, а потім і дощ. Цього ж дня, з 11.00 до 12.00 год на питання мешканців області за телефоном гарячої лінії відповідав голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко. Зазначимо, що в Кіровоградській ОДА розглянули стан впровадження в області реформи децентралізації надання адміністративних послуг.

Варто також зазначити, що навіть попри потепління олександрійські рибалки вийшли цього дня на лід.

Субота ж теж цього тижня вийшла досить насиченою. Так, 4 лютого в приміщені НВК «Олександрійський колегіум–спеціалізована школа» пройшли уже традиційні змагання з настільного тенісу серед жителів району та міста, які 4 рік поспіль організовує ГО «Олександрійський центр розвитку спорту».

Також цього дня «Олександрійський колегіум–спеціалізована школа» відзначала 25 років свого існування. Захід зібрав повен зал, а серед присутніх були відомі в Олександрії підприємці, посадовці, депутати Олександрійської міської ради, а також заступники голови ОДА Сергій Коваленко та Андрій Коломійцев.

Наразі ж після відчутного потепління до Олександрії повертаються заморозки, тому кореспонденти Голосу Громади рекомендують одягатися тепліше та не забувати про безпеку на дорогах та тротуарах. Ми ж бажаємо лише безпечної погоди та хороших новин!