Головні події тижня

Тиждень, що минув, був насичений подіями та заходами різного характеру.

Перший робочий день тижня, понеділок 13 лютого, традиційно розпочався з апаратної наради голови Кіровоградської ОДА, на якій полковник обласного військового комісаріату Ярослав Кучер повідомив, що наша область займає 6 місце за кількістю контрактників. В свою чергу директoр депaртaменту oхoрoни здoрoв’я Oлег Рибaльченкo зазначив, що наразі в області не виcтaчaє близько 1300 квaлiфiкoвaних медпрaцiвникiв.

Радісним став понеділок для першачків олександрійських шкіл, адже з 13 по 20 лютого першокласники перебуватимуть на канікулах. Видався цей день продуктивним і для рятувальників, яким довелось спочатку «визволяти з льодяного полону» автомобіль «DAF», а потім буксирувати на безпечну ділянку дороги. Зазначимо, що цього дня жителя Кіровоградщини в іншій області збив потяг.

У вівторок, 14 лютого з’явилась інформація, що в Олександрійському районі перевищено епідпоріг з грипу, попри це в райцентрі епідеміологічний поріг залишився в рамках норми. В той же час Олександрією ширяться листівки про небезпеку іншої хвороби – АЧС.

Не пасуть задніх і гравці ФК «Олександрія», адже на тренувальних зборах завершили їх без жодної поразки. В самій же Олександрії день не минув без пригод, зокрема необережний курець спричинив пожежу в одному з під’їздів.

В середу, 15 лютого в Олександрії, як і в інших містах області вшановували пам’ять воїнів, що проходили службу та брали участь в військових діях на територіях інших держав, а також відзначили 28 річницю виведення військ з Афганістану. А в міській раді директори шкіл розповіли посадовцям про роботу твердопаливних котелень.

Ранок четверга, 16 лютого порадував інформацією про те, що двоє олександрійців приймають участь в онлайн-кастингу «Супермодель по-українськи». Не минулось без цікавих подій, зокрема на Кіровоградщині провідниці впоралися з неочікуваними переймами в електричці. Відзначимо, також, що минулого тижня активізувалися телефонні шахраї котрі зробили спробу «розвести» чергового жителя Олександрії по телефону. А в Новій Празі під час гасіння пожежі виявили мертвого чоловіка.

Крім цього, з невідомих причин комунальники вирішили «облагородити» центральну площу міста, просто обпилявши на ній дерева.

Небайдужі олександрійці відразу забили на сполох, адже на площі росте досить велика кількість дерев, а доцільність їх знищення не зовсім зрозуміла. З огляду на це до робітників викликали поліцію та екологів, яким представили всю супровідну документацію.

Останній робочий день тижня, п’ятниця, 17 лютого, видався приємним для вихованців Новопразького інтернату, адже до них завітали помічники депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева Вікторія Косяк та Володимир Ковальчук, а також керівник організації “Шлях до життя” Анатолій Тримбач з приємними подарунками.

В той же час в Олександрії юнаки розклеїли листівки з закликами забирати гроші з місцевого відділення «Сбербанку»: “Це банк країни-агресора, він буде закритий, терміново забирайте свої гроші”.

На вихідних же в Олександрії суттєво потепліло, тому цього тижня чекаємо на цікаві новини про роботу ЖКГ для запобігання підтоплення, яке обговорили на засіданні міської ради. А Голос Громади бажає вдалого тижня!