Головні події тижня

Тиждень, що минув ознаменувався значною кількістю культурних заходів, а також зміною температури, що спричинила танення снігу.

В понеділок, 20 лютого, вся країна згадувала про Небесну Сотню. Не оминули увагою цю пам’ятну дату і на Олександрійщині. Зокрема в Олександрійському районному будинку культури пройшов фестиваль патріотичної пісні «Червона калина» на честь річниці пам’яті Героїв Небесної Сотні та в пам’ять про загиблих воїнів АТО. Надвечір же в Олександрії запалили свічки та заспівали гімн в пам’ять про Героїв Небесної Сотні.

Що ж до інших подій першого робочого дня тижня, то є гарні новини для людей, котрі

знаходяться в пошуках роботи, адже на Кіровоградщині є 1380 вільних вакансій, особливо потребують медиків. В той же час, в понеділок, до кореспондентів Голосу Громади звернувся мешканець Олександрії з повідомленням про санітарні порушення в одному з популярних ковбасних магазинів міста.

У вівторок, 21 лютого, міські комунальні служби нарешті прибрали 2 купи снігу котрі знаходились на центральні площі міста. Також цього дня в приміщенні Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги відбувся особистий прийом громадян першим заступником начальника Головного територіального управління юстиції – представником Урядового уповноваженого у Кіровоградській області Артемом Мамченком.

Зазначимо, також, що у вівторок через потепління на дорогах Кіровоградщини був ускладнений проїзд. Внесло потепління також корективи і в роботу Олександрійського центрального ринку, котрий став острівком Венеції в нашому місті – оренда зросла, а люди змушені працювати в калюжах.

Зазначимо також, що цього дня відбулась сесія Олександрійської районної ради, під час якої начальник Олександрійського РВП прозвітував про роботу відділу за 2016 рік. А в Олександрійській районній державній адміністрації для представників місцевого самоврядування району та державних службовців проводився навчальний семінар з питань виконання антикорупційного законодавства.

Середа, 22 лютого, почалась з «цікавих» новин опублікованих місцевим ЗМІ – як виявилось міський голова вирішив прозвітувати про свою роботу не фактами, а картинками. А тим часом батьки та викладачі скаржаться на продаж алкоголю неповнолітнім прямо біля місцевого політеху.

В четвер, 23 лютого, на Кіровоградщині почали спускати воду і проводити ямковий ремонт на дорогах для уникнення аварійності. Тим часом мешканці Олександрії дочекалися, поки комунальники врешті взялися за слизькі тротуари.

В п’ятницю, 24 лютого відбулась сесія Олександрійської міської ради під час якої депутати повернулися до питання пільговихперевезень, а також погодили виділення коштів на пільгові перевезення електричкою “Знам’янка-Помічна“. В той же час обранці не підтримали передачу “альтернативних” котелень інвестору.

Крім цього, цього ж дня відбувся майстер-клас з Петриківського розпису для олександрійців.

Багатими видалась на події і субота, адже 25 лютого в Олександрії святкували Масляну. Святкування набуло неабиякого розмаху – адже відзначали не лише на центральній площі міста, а і у віддалених мікрорайонах.

Субота також стала несподівано приємною для любителів футболу та прихильників футбольного клубу «Олександрія», адже гравці місцевого клубу з розгромним рахунком 6:0 перемогли Луцьку «Волинь».

Кореспонденти Голосу Громади також бажають нашим читачам перемог та оптимізму, а також готуватися до весни, яка вже не за горами! Вдалого тижня!