Головні події тижня

Минулий тиждень для мешканців Олександрії запам’ятався рядом кримінальних подій, низкою культурних заходів, а також настанням весни і гарних погодних умов.

Понеділок, 27 лютого, розпочався з кримінальних новин, коли стало відомо, що грабіжники зі Знам’янського району привезли тіло жертви в Олександрію, щоб заплутати сліди. А в той же час біля Олександрії викрили водія вантажівки, що без документів віз 4 тони спирту. Також в селі Войнівка Олександрійського району внаслідок отруєння чадним газом загинула сімейна пара.

Того ж понеділка на конференції щодо Формування перспективного плану мережі госпітальних округів закладів охорони здоров’я озвучили орієнтовні плани їх формування на Кіровоградщині.

У вівторок, 28 лютого, анонсували благодійну ярмарку для маленького хлопчика – Архипа Котиги.

Не минулось і без кримінальних новин – В Олександрії суд засудив вбивцю до трьох років, але звільнив від відбування покарання, а олександрійські поліцейські затримали зловмисників, що пограбували неповнолітнього. В той же час стало відомо, що прокуратура затримала членів банд формування «Білі леви» в обласному центрі, і в мережі вже з’явились відео знущань зазначених осіб над громадянами.

Цього ж дня плідно попрацювала міськрада, оприлюднивши плани з ремонту олександрійських доріг та визначившись, скільки олександрійці можуть заплатити за озеленення міста.

Перше березня, перший день весни і нових тарифів – саме з середи мешканці міста оплачують тарифи на електроенергію за новими цінами, а також набула чинності нова методика грошової оцінки землі.

Цього дня в Кропивницькому також пройшла презентація книги про туристичні ресурси регіону, а в Олександрії стартував 58-й фестиваль «Театральна весна Кіровоградщини».

В четвер, 2 березня під час колегії освітян області директор департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА Володимир Таборанській обговорив питання черг до дитсадків, а до обласного центру завітав головний «радикал» України.

В цей день місцеві студенти також розповіли про майбутнє Олександрії, а тим часом на території новоспеченої ОТГ на Кіровоградщині почали будівництво сонячної електростанції. І знову день не закінчився без криміналу: в ПК «Світлопільський» виявили крадіжку електроінструментів, а також горіло несанкціоноване сміттєзвалище.

П’ятниця, 3 березня, стала днем загальноукраїнських новин, що матимуть значний вплив на наше місто. Зокрема «УкрОборонПром» посилить співпрацю з підприємцями Кіровоградщини, а олександрійці вже цього року зможуть отримати паспорт у місцевому відділенні ЦНАП.

В суботу ж, 4 березня, в Олександрійському районному будинку культури відбулися збори виборців щодо першого в Олександрії відкликання депутатів.

Нагадуємо, що незабаром – 8 березня, і на олександрійців та олександрійок цього тижня чекає ряд цікавих заходів. Тому бажаємо почати його активно та з дійсно весняним та святковим настроєм!