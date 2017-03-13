Головні події тижня

Тиждень, що минув виявився насиченим на події та заходи: чого вартий лише той факт, що минулого вівторка відзначалося свято весни, Міжнародний жіночий день – 8 березня! Але про це пізніше, адже тиждень почався, як завжди з понеділка, 6 березня. Новини ж були не з приємних, адже стосувались двох пожеж – в приватному будинку міста Олександрія та в сараї в селі Головківка Олександрійського району.

Також за підсумками традиційної апаратної наради голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка стало відомо про стан малого та середнього бізнесу в області, плани внести зміни до обласного бюджету на майбутній сесії, а також про порядок формування госпітальних округів в регіоні.

Окрім цього в перший робочий день тижня стало відомо, що епідеміологічна ситуація з захворюваністю грипом на Кіровоградщині стабілізувалась.

І хоча, Міжнародний жіночий день відзначався в середу, але підготовка до свята розпочалась вже з понеділка. Так, цього дня кореспонденти Голосу Громади дізналися про ціни на квіти та відвідали концерт «Ukrainian women» в ПК «Світлопільський». Не обійшлося цього дня і без пригод: в обласному центрі виявили останнього романтика, адже «благородний» чоловік вчинив крадіжку букета квітів заради коханої.

Вівторок, 7 березня, почався з кримінальних новин, так як через сварку олександрієць отримав ножове поранення. Крім цього, стало відомо, що в місті планують відкрити аптеку для паліативних хворих. Комунальники ж взялися прибирати місто. Цього дня також стало відомо про початок весняного призову, а також з’явилась інформація, що на Кіроворадщину завітає потяг єднання «Труханівська Січ».

Надвечір вівторка закінчилось онлайн-опитування «Хто з жінок, на Вашу думку, є найвпливовішою на Олександрійщині?» від сайту Голос Громади, в якому проголосувала значна кількість учасників.

Повернувшись до роботи 9 березня, місцеві ЗМІ замайоріли новиною про зникнення жінки з 5-річною донькою (які, на щастя,

знайшлися), а в сусідньому районі чоловік невідомо звідки взяв торбу боєприпасів. Не залишилися без роботи і пожежники, адже їм довелось ліквідовувати загоряння гаражу. В цей день в Україні також вшанували Кобзара, в Олександрії зокрема відбулася літературно-музична композиція, присвячена 203 річниці від дня народження великого Тараса Григоровича Шевченка.

В п’ятницю ж, 10 березня, став відомий вирок для олександрійки, яку за «любов» до шашликів засудили до громадських робіт. Також з’явилась інформація щодо іншої справи: як виявилося, знайденого біля дач олександрійця вбив знайомий, в якого той святкував іменини.

Цього ж дня депутатський корпус Кіровоградської обласної ради погодив продовження терміну перебування на посаді директора Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Олександрійського району Кіровоградської області Сергія Зайця, а також підтримали пропозицію відшкодовувати збитки селянам внаслідок АЧС.

Тим часом на Олександрійщині продовжується декомунізація, котра торкнулась двох сільських рад Олександрійського району.

В суботу ж, 11 березня гравці місцевого ФК «Олександрія» в нічию зіграли матч в рамках Чемпіонату України з футболу проти Дніпровського «Дніпра».

Не дивлячись на незначне похолодання, сподіваємося що цього тижня понеділок принесе нам лише хороші новини. Вдалого тижня!