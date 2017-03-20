Головні події тижня

Тиждень, що минув запам’ятався жителям Олександрійщини різкою зміною погодних умов, замість по-весняному сонячної погоди небо вкрилося хмарами, а в деякі дні навіть йшов дощ з градом.

Тиждень же розпочався з гарних новин, котрі привезли спортсмени ГО «Сильна Олександрійщина» з чемпіонату Європи з пауерліфтингу, на якому вони вибороли призові місця.

Не обійшлося на минулому тижні й без кримінальних новин. Так правоохоронці затримали чоловіка, який пересувався вулицями міста з обрізом. Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, триває. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Також стала відомою інформація про братів-екстрималів, котрі задля наживи демонтували електроопору.

В понеділок жителі одного з сіл на Олександрійщині знайшли міни часів Другої світової війни. Так по прибуттю групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону на місце події, було виявлено 2 авіабомби ФАБ-50, 10 одиниць 76 мм артснарядів та 15 одиниць 82 мм мінометних мін часів Другої світової війни.

Минулого тижня працівниками прокуратури Кіровоградської області спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у Кіровоградській області було викрито схему незаконного виробництва та збуту алкогольної продукції, виготовленої з недоброякісної сировини. І як підсумок – вилучення з незаконного обігу близько 100 тис. літрів спиртовмісної речовини.

У вівторок, 14 березня, поліція затримала небезпечного «рибалку», котрий, ймовірно, перевозив в своїй автівці запали до мін. Також з’явилась інформація, що в той же час раніше судимий чоловік викрав мопед в побитого власника.

Окрім цього вівторок минулого тижня трагічно закінчився для 33-річного олександрійця, якого збив потяг «Інтерсіті+» сполученням №731 Запоріжжя – Київ, що наближався до станції з боку Запоріжжя. Нажаль, трагедії запобігти не вдалося і від отриманих травм він помер.

Минулого тижня прокуратура Кіровоградської області провела перевірку стану дотримання прав затриманих, ув’язнених та адмінарештованих осіб у спеціальних установах Національної поліції. Перевіркою було виявлено непоодинокі факти адміністративного затримання та доставлення осіб до приміщень територіальних органів поліції без складання адмінпротоколів, а також не внесення фактів перебування громадян у приміщеннях поліції до відповідного журналу.

Середа, 15 березня, запам’яталась цікавою подією. Так цього дня на Кіровоградщину прибув потяг єднання «Труханівська Січ». У складi 254 осiб на Кіровоградщину з різних регiонiв України школярi, студенти, вихованцi вiйськових училищ, бiйцi АТО та викладачi навчальних закладiв приїхали аби подiлитися власним досвiдом та поспiлкуватися iз молоддю області.

П’ятниця тижня запам’яталася олександрійцям зникненням непонолітньої дівчинки, яка на щастя, того ж дня знайшлася і була повернута додому.

Субота, 18 березня, принесла зовсім невтішні новини для поціновувачів гри ФК «Олександрія», адже місцева команда поступилась Камянській «Сталі» з рахунком 4:1.

Як завжди Голос Громади бажає усім весняного настрою та лише приємних новин.