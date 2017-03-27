Головні події тижня

Минулий тиждень для олександрійців розпочався дорожно-транспортною пригодою. Так, 20 березня, в понеділок на перехресті вулиць Шевченка та Діброви зіткнулися дві автівки. Постраждалих у ДТП немає, але є два пошкоджені автомобілі. Skoda Оctavia відкинуло на узбіччя прямо під житловий будинок.

Проте це не єдина неприємна новина, що трапилася цього дня. Увечері, близько 22 години, у ході нетверезого з’ясування стосунків між двома товаришами, один із чоловіків отримав ножове поранення в живіт, після чого був доставлений до лікарні, де й прооперований. За даним фактом поліція вестиме слідство по справі у рамках кримінального провадження, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – тяжке тілесне ушкодження. Законодавство передбачає для винного у вчиненні злочину покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до років.

Понеділок минулого тижня виявився досить насиченим на події. Так цього ж дня активісти “Національного корпусу” вирішили продовжити акцію, спрямовану на привернення уваги до питання роботи банка країни-агресора на території України і нашого міста зокрема. Нагадаємо, що в лютому активісти “Національного корпусу” вже обклеювали місцеве відділення “Сбербанку” листівками з написом “Це банк країни-агресора, він буде закритий, терміново забирайте свої гроші”.

Кримінальною подією розпочався й вівторок минулого тижня. В одному з сіл Олександрійського району затримали трьох крадіїв при спробі зрізати в лісосмузі доволі дорогий телефонний кабель марки МКСАШП 4х4х1,2 довжиною більше 250 метрів. Крадіями виявились 18, 30 та 31 річні мешканці Олександрійського району. Наразі їм загрожує 3 роки позбавлення волі.

22 березня, у середу відомий олександрійський письменник та викладач світової літератури Валерій Жванко презентував свою книгу «Барокові закапелки Олександрії». Заходи такого характеру не дуже часто відбуваються в нашому місті, тому на презентацію завітало чимало олександрійців, серед яких і відомі політичні та громадські діячі. Книгу видали тиражем в 1000 примірників російською та українською мовами.

Питання пільгових перевезень на засіданні виконавчого комітету розглядалося в минулий четвер. Проте затвердження нових тарифів було відкладено до з’ясування доцільності даного підвищення.

Засідання територіальної виборчої комісії завершилося, так і не розпочашви роботи ввечері, 23 березня. Розпочати засідання комісії, запланованого з метою перевірки підписних листів щодо відкликання двох депутатів від партії УКРОП, за народною ініціативою не виявилося можливим, адже окрім голови комісії Олександра Іваня та її членів до приміщення зайшли сторонні особи, які не мали права взагалі перебувати в приміщенні міської ради, де й планувалося провести засідання. Після майже 2-годинного безладу та психологічного тиску на комісію, голова комісії змушений був закрити засідання.

З приємних новин розпочався останній на тижні робочий день п’ятниця. 24 березня, в приміщенні Олександрійського районного будинку культури відбувся фестиваль народної пісні «Пісня чистого поля», в якому взяли участь 42 творчих колективи Олександрійщини. А в бібліотеці ім. Пушкіна пройшла виставка вишитих ікон Алли Фрідман, яка зібрала того дня чимало поціновувачів “вишиваної” творчості. Ця виставка стала першою в біографії майстрині. На ній жінка представила 30 робіт, вишитих хрестиком.

Перший вихідний день тижня субота запам’ятався олександрійцям також подією кримінального характеру. Так, спроба невідомих потрапити до офісу фірми по виготовленню та встановленню металопластикових вікон, що розташований за адерсою по вулиці Перспективній, виявилася невдалою, оскільки, не дивлячись на те, що замок вхідних дверей був пошкоджений ззовні, зловмисники, ймовірно, не розраховували, що приміщення виявиться підключеним до сигналізації.

Та не дивлячись на стрічку не досить приємних новин минувшого тижня, сподіваємося, що новий принесе лише гарні новини. Кореспонденти Голосу Громади бажають як завжди хорошого настрою та активного й насиченого позитивом робочого тижня!