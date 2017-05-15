Головні події тижня

Минулий тиждень видався значно коротшим, аніж зазвичай, адже відкинувши вихідні, працювали мешканці Олександрійщини лише повні чотири дні. Щоправда за ці дні сталося багато важливих подій, як для міста та району, так і для країни.

Однією з таких подій стало затвердження Радою Європи безвізового режиму для України в четвер, 11 травня. Зазначений жест є досить символічним напередодні відзначення в нашій державі Дня Європи 20-го травня. Але вже напередодні свята, біля Кіровоградської обласної державної адміністрації поруч з прапором України підняли прапор Європейського союзу, а перед присутніми виступив голова ОДА Сергій Кузьменко. В заході взяли участь представники молодіжних парламентів Кропивницького та Олександрії, які по завершенні офіційних урочистостей мали змогу поспілкуватися з очільником області. Не залишалась осторонь і Олександрійщина – біля райдержадміністрації теж підняли прапори за прикладом обласного центру, ну, а в самій Олександрії за збігом обставин, 12 травня, довершили декомунізацію і спиляли зірку з флагштоку біля міської ради.

Не минулося без резонансних та кримінальних новин. Так, до районного відділення поліції звернулися жителі одного з населених пунктів району щодо крадіжки. У одного з потерпілих зникло два колеса від автівки та автомагнітола, а в іншого – бензопила. Як виявилося, крадієм чужого майна стала одна і та ж людина. Окрім цього з’явилась інформація щодо зникнення неповнолітнього. Хлопець поїхав з Кропивницького в Олександрію та зник по дорозі назад.

Не минулося і без пожеж минулого тижня. Рятувальникам довелося гасити пожежу в приватному домоволодінні в селі Звенигородка. Щоправда невтішна статистика по пожежам зазначається і по всій країні, наприклад за чотири місяці в пожежах в Україні загинула 801 людина.

Значна увага мешканців була прикута до Євробачення, пісенного конкурсу, що цього року проходив в Києві з 7 по 13 травня та перемогу в якому здобув виконавець з Потугалії Сальвадор Собрал.

Цікавим моментом для жителів Олександрії став візит бійців Національної гвардії штату Каліфорнія Сполучених штатів Америки в наше місто. Військовослужбовці з США прийняли участь у відзначенні дня Перемоги в Другій світовій війні, вони відвідали олександрійські стадіон, школи, взяли участь в урочистостях, присвячених Дню Перемоги на Братській могилі. Побували у Палаці культури «Світлопільський» на святковому концерті і ось 12 травня закінчився термін візиту котрий тривав три дні.

Спортивні ж новини не принесли жодного позитиву для любителів футболу. ФК «Олександрія» знову поступилася на виїзді, і хоча цього разу, програвши з мінімальним рахунком та знову з червоною карткою, щоправда, цього разу для голкіпера жовто-чорних.

Голос Громади бажає приємного робочого тижня, і хай кожен день несе в собі позитив.