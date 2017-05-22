Головні події тижня

Тиждень, що минув приніс олександрійцям чимало як позитивних, так і не дуже добрих новин.

Так минулий понеділок розпочався з повідомлення про те, що недільного вечору в Пантаївці рятувальники гасили пожежу. По прибуттю на місце події з”ясувалося, що горять речі домашнього вжитку на площі 4 м2 в одній із кімнат приватного житлового будинку. Травмованих та загиблих не виявлено. Цього ж дня у результаті проведення оперативно-розшукових заходів співробітники районної поліції встановили причетність до злочину 20-річного жителя району, який підозрюється у краджці майна зі зварювального цеху РЕМ.

Добрими новинами порадували олександрійські спортсмени. Так за результатами Чемпіонату України з кіокушинкай карате серед молодших юнаків та дівчат 2003-2008 р.н. і Всеукраїнського турніру серед юнаків та дівчат 2001-2002 р.н., що пройшов у Львові вихованці СК «Ояма» у своїх вагових/вікових категоріях здобули 3 призових місця. Спортсмени ж СК «Спарта-17» привезли додому не лише срібло та бронзу, але і золото. Крім цього, наші спортсмени отримали і спеціальні дипломи: Світлана Лагно отримала звання найкращої спортсменки серед молоді за 2014-2016 роки, Сергій Слинько – кращий тренер молоді 2016 року, Дар’я Поляніна – найкраща спортсменка-юніор за підсумками 2016 року. А вихованці ПСК “Захист” з чемпіонату України по військово-спортивному багатоборству привезли також перші місця.

Шокуючою для багатьох любителів спілкування у соцмережах “Вконтакте” та “Одноклассники” стала новина про заборону доступу до цих мереж. Відповідний указ підписав Президент України Петро Порошенко минулого тижня. Зазначається, що доступ до мереж буде заблоковано на три роки. Про це йдеться у Додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від «28» квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

13 безвісти зниклих було розшукано під час провдення операції “Рзшук”. Крім цього працівники територіальних органів поліції під час здійснення операції розшукали 20 зловмисників та встановили місцезнаходження 67 осіб, що переховувалися від органів влади.

Минулого тижня було визначено переможців конкурсу “Олександрієць року”, а також кандидата на присвоєння звання «Почесний громадянин міста». Того ж дня конкурсна комісія розглянула і кандидатури переможців конкурсу «За заслуги перед містом Олександрією».

Почесне ж звання “Лідер року-2017” та перше місце у м. Кропивницькому здобув олександрієць, учень 11 класу ЗНЗ № 10, голова молодіжного парламенту Єгор Ющик. Зазначимо, що кандидатуру активного та креативного юнака, котрий відомий в нашому місті участю в багатьох молодіжних заходах було висунуто також на конкурс “Олександрієць року-2017” в номінації “Молодіжний лідер року”. Проте комісія щорічного міського конкурсу “Олександрієць року”, яка і розглядала номінантів не підтримала кандидатуру голови Олександрійського молодіжного парламенту та віддала перевагу іншому номінанту.

Продовжуючи тему “перемог” нагадаємо, що учениця 3-В класу НВК «Олександрійський колегіум-спеціалізована школа» Глазкова Катерина стала призером та виборола ІІІ місце у ІV етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Вона отримала диплом переможця, цінні подарунки та грошову винагороду.

І завершує стрічку подій минулого тижня, для багатьох неочікувана новина щодо рішення Приютівської селищної ради про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад сіл та селищ. Селищна рада вирішила ініціювати добровільне об’єднання територіальних громад 23 сіл в Приютівську селищну об’єднану територіальну громаду з центром у селищі міського типу Приютівка та провести громадське обговорення щодо можливого добровільного об’єднання територіальних громад протягом 30 днів.