Головні події тижня

Минулий тиждень розпочався з приємних новин. Так, на сесії міської ради ухвалили рішеня щодо нагородження Поляцького Анатолія Васильовича, засновника ТОВ “Катеринославські меблеві майстерні” до Дня міста. Крім цього, за рішенням 32-ї позачергової сесії Олександрійської міської ради, яка відбулася 23 травня, відзнаки «За заслуги перед містом Олександрією» отримають: директор та засновник промислового підприємства ТОВ «ТД «Укрнасоссервіс» Олександр Рябушкін; депутат Кіровоградської обласної ради Анатолій Кожемяченко; голова квартального комітету № 7 Тетяна Плужник.

У середу, 24 квітня, в Олександрійському колегіумі відзначили найкращих учнів. Звання найкращих отримали учні, що на відмінно проявили себе в навчанні, конкурсах, олімпіадах та інших заходах. Грамоти отримали переможці всеукраїнських творчих конкурсів, переможці різних етапів міських та обласних олімпіад, призерка Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, переможець українського відбору на поїздку до літнього табору S’Cool LABSummer Camp Європейського центру ядерних досліджень та багато талановитих та обдарованих дітей.

Пантаївська школа-інтернат потрапила до п`ятірки закладів, у яких впроваджуватимуться енергосервісні заходи. Про це було вирішено на нараді стосовно механізму укладання договорів з енергосервісу, яка відбулась минулого тижня під керівництвом першого заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергія Коваленка.

Однією з приємних новин минулого тижня стала новина про свято “Останнього дзвоника”. В усіх загальноосвітніх навчальних закладах міста та району пройшли урочисті лінійки, участь в яких окрім учеників, педагогічного колективу та батьків школярів, взяли посадові особи області, зокрема голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко, заступник голови КОДА Андрій Коломійцев, міський голова Степан Цапюк, депутати Олександрійської міської ради.

Проте не обійшлося без кримінальних подій. 26 травня 2017 року близько 5 ранку до поліцейських надійшло повідомлення про пограбування. Так, подія сталася в одному з магазинів на виїзді з міста. Чоловік зайшов до приміщення в гумовій масці та погрожуючи викруткою відібрав у продавчині 2 мобільних телефони і гроші. Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, триває. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Проте на приємній “ноті” завершуємо короткий огляд подій – у неділю, 28 травня Олександрія відзначила своє 271-річчя. Святкувати олександрійці почали з велопробігу, який пройшов за підтримки депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева. Захід організовано ОРО ВФСТ “Колос” АПК України. О 13 годині відбулися урочистості у Палаці культури “Світлопільський”, під час яких нагородили почесними знаками “За заслуги перед містом”, званням “Почесний громадянин міста” та нагородили завчасно визначених комісією переможців у конкурсі “Олександрієць року”.