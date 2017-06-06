Головні події тижня

Нарешті останні дні весни дійшли до кінця, а на календарях стартувало літо. Тиждень же розпочався з новини про візит посадовців до Олександрійської військової частини 2269, де пройшли урочисті заходи в пам’ять про загиблих військовослужбовців 29 травня 2017 року. На відкриття постаменту “Захисникам України” вшанувати героїв на плацу військової частини зібралися олександрійці, ветерани, родичі та друзі загиблих, а також голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко, міський голова Степан Цапюк, керівник апарату Олександрійської районної ради Олександр Лисенко, депутати, представники духовенства та особовий склад військової частини.

30 травня стало відомо, що «Муніципальною поліцією Олександрійської міської ради», яка отримала свою нову назву 23 травня, на 32-й позачерговій сесії Олександрійської міської ради, може зацікавитися Міністерство юстиції України. Такий висновок можна зробити з повідомлення речника Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка, який на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук зазначив, що в Україні налічується забагато ГО та КП, які незаконно використовують слово “поліція” в своїй назві.

31 травня головною новиною стало відкриття табору “Патріот”, де 30 учнів п’яти районів Кіровоградської області розпочали роботу на базі Шарівського НВК. Протягом п’яти днів на учнів чекатимуть цікаві екскурсії та різноманітні веселі та пізнавальні заходи.

А після обіду цього ж дня в місцевих ЗМІ з’явилася новина про пожежу в провулку Ленінського комсомолу, 7. За словами очевидців горів дах будинку, в якому вже давно ніхто не з’являвся.

1 червня сайт Центральної виборчої комісії повідомив про вибори на Олександрійщині. Так, проміжні вибори до Новопразької селищної ради Олександрійського району відбудуться в зв’язку зі складанням депутатських повноважень Миколою Бугайовим, котрий був депутатом зазначеної сільської ради по дев’ятому виборчому окрузі. Крім цього, в четвер відбулося святкування останнього дзвоника в Олександрійському училищі культури.

В п’ятницю, 2 червня прес-служба Олександрійської РДА повідомила про візит до вихованців дитячого будинку “Перлинка” голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Кузьменко, заступника голови Олександрійської районної державної адміністрації Олександра Безкровного, начальника служби у справах дітей облдержадміністрації Наталії Чернявської, одного із засновників закладу Андрія Кривулько та інших поважних гостей з нагоди Дня захисту дітей.

А в суботу, 3 червня на прибудинковій території житлових будинків вул. 6 Грудня №№133 – 135 та подвір`ї ОСББ «Арка», що по пр.Соборному, 111, маленьких олександрійців привітали з Міжнародним днем захисту дітей депутати Олександрійської міської ради Андрій Коломійцев та Віталій Заріцький, влаштувавши цікаві святкові заходи на своїх округах.

Кореспонденти Голосу Громади вітають наших читачів з початком літа та бажають лише гарних теплих новин!