Головні події тижня

Минулого понеділка в Олександрії відбувся родинний квест «Ігри літа». Вже традиційно пройшов на території парку ім. Шевченка, а участь в ньому прийняло близько 120 осіб, котрі розділившись на шість команд проходили всі локації та шукали секретні шифри. Відбувався захід за підтримки депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева. А тим часом в Олександрійському районі відбувся фестиваль «Дошкільня – 2017» та розпочав свою роботу табір цілодобового перебування «Патріот».

Не минулося і без пригод минулого тижня, зокрема, додала роботи вогнеборцям спека, як у випадку з пожежею в Олександрійському районі. Так, 5 червня рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії загасили 150 м2 сміття в районному центрі о 15:10 та 200 м2 сухої рослинності в с. Березівка.

Та це виявилась не остання пожежа минулого тижня, адже вже наступного дня пожежники гасили господарчу споруду в Олександрійському. В той же час не залишилась без роботи і прокуратура, за втручання якої повернуто до державної власності 535 гектарів земель сільського господарського призначення, нормативна грошова оцінка яких складає понад 16 мільйонів гривень.

В четвер, 8 червня, відбулось засідання виконкому Олександрійської міськради, на якому було затверджено зразки форми службового одягу, спеціального жетона та бланку службового посвідчення для представників «Муніципальної поліції Олександрійської міської ради». Щоправда, з огляду на роз’яснення речника МВС Артема Шевченка, не відомо скільки зазначене формування буде діяти в Олександрії. Також члени виконкому затвердили проект рішення щодо обмеження руху великогабаритного транспорту головними вулицями Олександрії. Як підсумок при показниках температури повітря вище +28 градусів з 8 до 20 години буде обмежено рух транспорту з навантаженням на вісь більше 3 тон по ряду вулиць міста.

Не минулось минулого тижня і без кримінальних подій. Зокрема, в Олександрії під час спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка, у ході якої один із чоловіків завдав тілесних ушкоджень товаришеві, несумісних з життям. А надвечір четверга до рятувальників надійшло повідомлення, що у ставок впала машина і необхідна допомога, щоб витягти людей. Як виявилось, у селі Оліївка Олександрійського району на місцевому ставку автомобіль ВАЗ 2106 впав у воду з обриву, в результаті чого загинуло двоє жителів села Войнівка.

Голос Громади бажає жителям міста та району бадьорого старту нового робочого тижня та лише приємних новин.