Головні події тижня

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Розпочався минулий тиждень з недосить приємної для олександрійців новини. Так з 19 червня ОКВП “Дніпро-Кіровоград” повідомив про підняття тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, а також на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення.

Фото УНН

Однією з найтопвіших новин минулого тижня можна визначити приїзд прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана на Кіровоградщину з метою ознайомлення зі станом ремонту доріг. Зокрема завітав очільник кабміну на відрізок дороги Знамянка-Луганськ-Ізварине.

Олександрійську школу-інтернат планують перепрофілювати в заклад військово-спортивного типу. Про це йдеться на сайті Кіровоградської ОДА. В навчальному закладі будуть створені спеціалізовані кадетські та профільні класи. Зазначимо, що з початку нинішнього року в школі відкрито перший кадетський клас, в якому навчаються 17 восьмикласників. Кадетам викладають два додаткових предмети – «Основи захисту Вітчизни» та «Загальновійськова фізична підготовка», діють на базі учбового закладу також секції з волейболу та рукопашного бою.

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В порушення Закону України державний реєстратор Олександрійської міської ради здійснив реєстрацію комунального підприємства «Муніципальна поліція», у той час, коли у найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, чи похідні від цих найменувань – зазначають на офіційній сторінці поліції Кіровоградщини. У випадку, якщо порушення не буде виправлено згідно з вимогами та нормами Закону, питання скасування реєстраційної дії, вчиненої державним реєстратором, вирішуватиметься в судових органах.

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Завершився тиждень яскравою подією – олександрійці відвідали «Ретрозліт-2017», на якому за інформацією організаторів зльоту взяли участь близько ста власників рідкісного транспорту. Так, суботнього дня можна було побачити рідкісну автотехніку з Києва і Запоріжжя, Черкас і Дніпра, Дніпродзержинська, Кременчука, Кропивницького, Знам`янки, Жовтих Вод. Захід відбувся за підтримки міського голови Степана Цапюка, депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева, ТОВ “УкрАгроКом”, тижневика “Олександрійський тиждень” та інших небайдужих до заходу олександрійців.

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Бадьорого та активного усім робочого тижня, та як завжди, лише приємних новин.

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