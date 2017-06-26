Головні події тижня

Розпочався минулий тиждень з недосить приємної для олександрійців новини. Так з 19 червня ОКВП “Дніпро-Кіровоград” повідомив про підняття тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, а також на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення.

Однією з найтопвіших новин минулого тижня можна визначити приїзд прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана на Кіровоградщину з метою ознайомлення зі станом ремонту доріг. Зокрема завітав очільник кабміну на відрізок дороги Знамянка-Луганськ-Ізварине.

Олександрійську школу-інтернат планують перепрофілювати в заклад військово-спортивного типу. Про це йдеться на сайті Кіровоградської ОДА. В навчальному закладі будуть створені спеціалізовані кадетські та профільні класи. Зазначимо, що з початку нинішнього року в школі відкрито перший кадетський клас, в якому навчаються 17 восьмикласників. Кадетам викладають два додаткових предмети – «Основи захисту Вітчизни» та «Загальновійськова фізична підготовка», діють на базі учбового закладу також секції з волейболу та рукопашного бою.

В порушення Закону України державний реєстратор Олександрійської міської ради здійснив реєстрацію комунального підприємства «Муніципальна поліція», у той час, коли у найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, чи похідні від цих найменувань – зазначають на офіційній сторінці поліції Кіровоградщини. У випадку, якщо порушення не буде виправлено згідно з вимогами та нормами Закону, питання скасування реєстраційної дії, вчиненої державним реєстратором, вирішуватиметься в судових органах.

Завершився тиждень яскравою подією – олександрійці відвідали «Ретрозліт-2017», на якому за інформацією організаторів зльоту взяли участь близько ста власників рідкісного транспорту. Так, суботнього дня можна було побачити рідкісну автотехніку з Києва і Запоріжжя, Черкас і Дніпра, Дніпродзержинська, Кременчука, Кропивницького, Знам`янки, Жовтих Вод. Захід відбувся за підтримки міського голови Степана Цапюка, депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева, ТОВ “УкрАгроКом”, тижневика “Олександрійський тиждень” та інших небайдужих до заходу олександрійців.

Бадьорого та активного усім робочого тижня, та як завжди, лише приємних новин.