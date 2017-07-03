Минулий тиждень виявився багатим на новини, найнесподіванішою з яких, стала кібератака вірусу Petya.A, що призвів до проблем в роботі багатьох підприємств і організацій. Не оминуло «лихо» і Олександрійщину, зокрема, проблеми в роботі відділень пошти та банкоматів певних банків.

Серед добрих новин минулого тижня новина попередньо анонсованого ремонту автомобільних доріг на Кіровоградщині, на який заплановано витратити 215 мільйонів гривень. Виділені кошти будуть витрачені на завершення ремонту по автомобільній дорозі М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине витратять 14,4 мільйони, а також 44,3 мільйонів – на продовження ремонту на цій же ділянці дороги. Також з вказаної суми на завершення поточного ремонту автодороги М-22 Полтава-Олександрія виділять 108,8 мільйонів гривень та 33,9 мільйонів гривень на дорогу Новгородка-станція Шарівка-Нова Прага.

В Олександрійському районі визначились з переможцями конкурсу на кращу зупинку. У конкурсі, головною метою якого було прикрасити зупинки сіл та селищ, взяли участь близько 9 населених пунктів, а переможців визначили під час урочистостей, присвячених відзначенню Дня Конституції України, що відбулися в Олександрійському районному будинку культури. Так, дипломом третього ступеня відзначили авторів оформлення зупинки в селі Березівці, дипломом другого ступеня нагородили художників, які доклали зусиль для створення зупинку-календаря у Новій Празі. І дипломом першого ступеня – художників, що займалися творчим оформленням зупинки в селі Протопопівка.

Не залишились без відзнак з нагоди державного свята і мешканці міста, зокрема, почесну грамоту Кіровоградської обласної державної адміністрації отримав генеральний директор «Віра-Сервіс Інтермаш» Михайло Сулятицький в п’ятницю, 30 червня.

В школах Олександрії вітали випускників із закінченням навчального року. Так в понеділок, 26 червня, прощалися зі шкільним життям випускники Олександрійської гімназії ім. Т.Г.Шевченка. Захід зібрав не лише випускників та їх батьків, а і посадовців. Привітати з закінченням навчання майбутніх студентів завітав голова Олександрійської міської ради Степан Цапюк, начальник управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради Віта Горенко, депутат міськради Віталій Заріцький та інші. Випускники ж влаштували яскравий та цікавий концерт, а вже наступного місяця на них чекає вступна кампанія та перші кроки в доросле життя.

Олександрійська районна та міська лікарні, наркодиспансер та Петрівська виправна колонія минулого тижня отримали допомогу від Олександрійської благодійної організації «Шлях до життя». За словами керівника організації Анатолія Тримбача, серед препаратів, котрі привезли до медичних закладів та 49-ї колонії, були ліки загальною вартістю майже в 150 тисяч грн. Препарати були доправлені до Олександрії завдяки підтримці депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева.

Субота для олександрійців принесла неприємний сюрприз. Через аварійне відключення електропостачання Дніпровської водопровідної насосної станції зупинено технологічний процес очистки та подачі води районним водопроводом. З’явиться вода в кранах олександрійців лише після завершення аварійних робіт, а це орієнтовно відбудеться надвечір понеділка, 3 липня.

Сподіваємося, що вже сьогодні водопостачання буде відновлено у повній мірі, і як завжди, бажаємо вдалого робочого тижня усім, хто працює та приємного відпочинку тим, хто вже у відпустці.