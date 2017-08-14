Головні події тижня

Тиждень, що минув, був сповнений цікавими подіями, однією з яких став фестиваль «Серпневий зорепад». Нагадаємо, 12 серпня, в селі Рівне Новоукраїнського району пройшов 8-ий щорічний фестиваль художньої самодіяльності, на якому свої таланти показали вокальні колективи, кулінари та народні умільці з усієї області. Гостей фестивалю розважали головний Strong Men України Василь Вірастюк та Олег Скрипка з гуртом «ВВ».

Ще однією важливою подією для Олександрійщини було проведення сесій в шести сільських та селищній раді Олександрійського району, на яких ухвалено остаточні рішення щодо створення Приютівської об’єднанної територіальної громади. Наразі ЦВК повинна прийняти рішення про проведення виборів.

11 серпня вступили в дію нові підвищенні тарифи на обслуговування будинків та прибудинкових територій на послуги, що надає КП “Житлогосп”. Нагадаємо, що олександрійцям тепер доведеться майже вдвічі більше платити за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Не обійшлося на цьому тижні і без трагічних подій. 7-го серпня в Олександрії поблизу залізничних колій було знайдено понівечене тіло молодої дівчини. Як відомо, дівчина їхала з Херсону в Київ. Наразі поліція з’ясовує події, за яких загибла випала з вагону.

Того ж дня пожежно-рятувальним підрозділом було ліквідовано пожежу на території приватного домоволодіння, що по вулиці Самохвалова в м. Олександрія. По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу на місце події було встановлено, що горить суха трава на площі 300 м2 та 15 м2 покрівлі надвірної споруди на відкритій території приватного домоволодіння.

10-го серпня у с.Ялинівка, що на Олександрійщині, рятувальниками 2-го Державного пожежно-рятувального підрозділу було вилучено тіло потопельника. Наразі відомо, що загиблий 1987 року народження. Обставини та причини смерті встановлюють фахівці.

В одному з районів міста швидка допомога, прибувши на виклик, не змогла знайти свого хворого. Медпрацівники, опитавши мешканців будинку, що були надворі, так і не з’ясували, хто ж зламав руку і хто їх викликав, після чого поїхали геть.

Кореспонденти Голосу Громади бажають всім цікавого та продуктивного робочого тижня.