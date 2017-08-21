Головні події тижня

Тиждень, що минув, був насичений цікавим подіями. Однією з найголовніший подій цього тижня став матч «Олександрія» – «БАТЕ». Нагадаємо, що 17-го серпня у місті Борисов на стадіоні «Борисов-Арена» відбувся перший матч плей-офф Ліги Європи, в якому наша команда зустрілась з білоруським клубом. Гра закінчилася з рахунком 1:1.

Одна з шкіл Олександрії візьме участь у пілотному проекті Міністерства освіти і науки України. В рамках цього проекту розпочнуть навчання 2 перших класи ЗНЗ І-ІІІ ступені № 15. Спеціально підготовлені вчителі займатимуться за принципами дослідно-експериментальної діяльності.

У військовій частині № 2269 солдатам та учасникам АТО відтепер надаватиме духовну допомогу військовий капелан – отець Василь. Отець Василь приймає всіх, хто звернувся до нього за молитовною допомогою або ж просто розмовою. Телефон для зв’язку з отцем Василем: 096-540-32-17, 066-53-19-527.

Однією з важливих новин минулого тижня стало створення антирейдерського штабу, який займатиметься моніторингом питання захисту сільгосппідприємств від спроб рейдерських захоплень землі чи урожаю, організацією оперативного реагування на будь-які дії із протиправного захоплення майна аграрних підприємств, наданням правової допомоги в оформленні документів на земельні ділянки та допомагатиме правоохоронним органам у фіксації вчинених правопорушень і притягненні винних осіб до відповідальності

Минулого тижня олександрійські правоохоронці розшукували зниклу 15-річну дівчину, яка пішла з дому через складні взаємини з батьками. Карина зникла 8-го серпня, а вже 15-го серпня її доставили до відділу поліції де на неї чекали рідні.

Через спеку рятувальникам 2-го Державного пожежно-рятувального загону м.Олександрії довелося 5 разів виїздити на пожежі сухої рослинності: с. Бандурівка – 500 кв.м, смт Олександрійське – 1000 кв. м, с. Ульянівка – 900 кв.м, двічі – м. Олександрія 1000 кв.м. Також 17-го серпня у Новій Празі по вул. Григорівській сталася пожежа в приватному будинку. В одній із кімнать зайнялися побутові речі на площі 10 кв. м.

Кореспонденти Голосу громади бажають Вам гарного настрою на весь наступний тиждень та лише приємних новин.