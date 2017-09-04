Головні події тижня

Тиждень, що минув був насичений подіями. Однією з важливих для всієї України подій стала перемога українських паралімпійців на турнірі з футболу. Міжнародний турнір з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП проходив з 14-го по 26-е серпня у Відні. У тяжкому двобої українські футболісти вибороли перемогу і посіли перше місце.

На центральному проспекті міста запрацює новий продовольчий ринок. Мешканці міста не задоволені забудовою, адже вона не тільки спотворить вигляд міста, а й в найближчому майбутньому може стати «місцем зустрічі» любителів оковитої та притулком для безхатченків, що у свою чергу створить небезпечні умови для мешканців навколишніх багатоповерхівок.

Минулого тижня депутат Олександрійської міської ради фракції «БПП «Солідарність» Іван Баранов направив до міської ради проект рішення щодо заборони поборів в комунальних навчальних закладах. Він запропонував здійснювати прийом «благодійних внесків» на добровільних засадах та безготівковій формі, оформлюючи відповідну бухгалтерську документацію.

1-го вересня в усіх школах міста та району пролунав перший дзвоник. Заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Коломійцев привітав учнів та вихованців Пантаївської школи інтернату та Протопопівської школи. та вручив подарунки. Протопопівська школа отримала у дарунок ноутбук, який тепер допомагатиме у розвитку інклюзивної освіти для дітей з освітніми потребами на базі школи. З нагоди свята Першого дзвоника Пантаївська школа-інтернат отримала сертифікат на 10 тисяч гривень. Яскраво відзначили свято Першого дзвоника в Олександрійському колегіумі та Олександрійському училищі культури. Урочистості в колегіумі розпочалися з привітання директора Олександра Авраменка, котрий побажав батькам витримки та розуміння своїх дітей, а учням – натхнення та успіхів у навчанні. Після привітання керівника школи, класні керівники перших класів урочисто вивели «першачків». В Олександрійському училищі культури урочистості розпочалися із поздоровлення директора училища культури Івана Баранова та директора Олександрійського міського палацу культури Григорія Абажея, котрі висловили подяку педагогічному колективу та побажали наснаги та нових творчих успіхів. Серед запрошених гостей на урочистій лінійці були депутати Олексадрійської міської ради Віталій Заріцький та Сергій Ракута.

Однією з наймістичніших подій тижня стало затримання «шамана». 31-го серпня на центральній площі міста представниками правоохоронних органів було затримано агресивного чоловіка, в арсеналі якого було 3 кинджали, 2 ножа та скальпель.

Ще однією неприємною подією стала загибель охоронця елеватора. На першому поверсі споруджуваного млина виявили труп чоловіка, який, ймовірно, впав з висоти. Наразі поліція проводить оперативні заходи, аби з’ясувати справжні причини смерті охоронця.

Цього тижня кореспонденти Голосу Громади дізналися про незвичайну подію, яка трапилася з однією жителькою Олександрії. В дворах багатоповерхівок, поруч із школою № 17 в жінку, ймовірно, влучили із пневматичної рушниці. Вона почула голосний хлопок. Через декілька хвилин на руці з’явилася велика гематома, а біль не проходив більше тижня. Жінка припускає, що ймовірно, в неї могли поцілити з пневматичної зброї, проте невпевнена, адже до лікаря жінка не звернулася, а лікувала руку самостійно вдома. До правоохоронних органів олександрійка також не повідомляла.

Голос Громади бажає усім позитиву, енергії та, як завжди, тільки приємних і добрих новин.