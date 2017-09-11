Однією з головних та не досить приємних для олександрійців подій минулого тижня стало проведення чергової сесії, на якій депутати від “Опоблоку” та лояльні до них “Сила людей”, “Батьківщина” та деякі депутати від “Радикальної партії Ляшка” не побажали підтримати проект рішення про скасування підвищених тарифів для населення на послуги, що надає КП “Житлогосп”. Судячи з усього, цих депутатів мало цікавить добробут своїх виборців, адже вони були категоричні в своєму рішенні та виступили “проти” скасування рішення виконавчого комітету від 6 липня, згідно з яким і були підняті для олександрійців й без того високі тарифи.

Що ж до інших подій, то минувший тиждень розпочався з відкриття пам’ятника ліквідаторам аварії на ЧАЕС., яке відбулося 5-го вересня. Всі присутні вшанували чорнобильців та поклали квіти до підніжжя пам’ятнику героям, що перші прийняли на себе удар Чорнобильської катастрофи.

Триває реконструкція шляхопроводу на дорозі Знам’янка-Луганськ-Ізварине. Станом на 5 вересня вже було змонтовано 6 бетонних балок, виконано підсипку колон та зроблено перехідні плити, яких раніше не було.

Двоє вчителів з Олександрії стали лауреатами обласної педагогічної премії імені В.О.Сухомлинського: Балуба Олена Анатоліївна – вчитель іспанської мови навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів № 9 – спеціалізована школа» Олександрійської міської ради та Гарасюта Ірина Миколаївна – викладач спеціальних дисциплін державного вищого навчального закладу «Олександрійський політехнічний коледж». Нагородження лауреатів відбудеться 27 вересня під час урочистих заходів до Дня працівників освіти України.

Не минув тиждень без сумних подій. 7-го вересня рятувальники Служби порятунку ліквідували пожежу на відкритій території поблизу Пантаївки. Як з’ясувалося по прибуттю на місце події, горіло сміття на площі 30 кв. м.

Того ж дня до Олександрійської ЦРЛ звернувся чоловік, якому встановили діагноз – ботулізм. Ознаки недуги з’явилися після вживання в їжу в’яленої риби.

Патрулюючи місто, правоохоронці зупинили підозрілого чоловіка, в якого, у ході обшуку, вияили набої. Його запросили до відділу поліції для надання пояснень.

На Олександрійщині затримали учасників злочинної групи які скоювали розбійні напади на родини фермерів. Правоохоронці затримали їх «на гарячому».

Олександрійські правоохоронці повернули додому зниклу неповнолітню. Вона відійшла від матері на атостанції і не повернулася. Коли її знайшли, то з’ясувалося, що весь цей час вона гуляла з друзями.

3-го вересня, до правоохоронних органів надійшло повідомлення про виявлення трупу жінки у пров. Кармелюка. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло 39-річної місцевої жительки. Жінка покінчила життя самогубством через повішання. Провівши попередній огляд трупу, поліцейські на виявили слідів насильницької смерті. Передсмертної записки правоохоронці також не знайшли.

На позитивній ноті завершився минулий тиждень. До Дня фізичної культури і спорту на Олександрійщині відбулося багато різноманітних спортивних заходів. В Головківці пройшли змагання з дитячого футбулу. Того ж дня в Олександрії відбулося змагання серед спортсменів-аматорів «Турнір сильних».

Голос Громади бажає гарного та бадьорого початку робочого тижня та, традиційно, лише приємних новин.