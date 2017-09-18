Минулий тиждень, нажаль, був сповнений трагічних подій, однією з яких стала загибель двох військових. Так 10-го вересня на території однієї з військових частин Кіровоградщини військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі, які виконували тренувальні вправи. У ході допиту 36-річний контрактник розповів, що він стояв на посту, коли почув за деревами хрускіт гілок. На його погук ніхто не озвався, тож він вирішив, що то собака або лисиця. Але коли шурхіт і тріск знову повторилися і вже сильніше, постовий узяв ліхтарик і посвітив по посадці. Побачивши 2 силуети, які хотіли його обійти, він натиснув на гачок.

Цього ж тижня правоохоронці викрили 26-річного жителя обласного центру, який вбив свого вітчима. Під час розпиття спиртних напоїв між чоловіками виникла сварка. Старший почав грубо висловлюватися у бік матері молодшого. Той схопив табуретку і завдав нею «кривднику» численних ударів в область голови. Після скоєного зловмисник пішов до одного з місцевих кафе, а через деякий час вирішив повернутися до помешкання. Чоловік не очікував, що тілесні ушкодження призведуть до смерті потерпілого, тож правоохоронцям повідомив, що прийшов навідати родича і виявив його бездиханне тіло.

13-го вересня трапилася трагедія з місцевим підлітком. Його тіло виявили в кущах поблизу недобудови в Південному мікрорайоні. Підлітка з черепно-мозковою травмою та переломами кінцівок в тяжкому стані доставили до міської лікарні № 1. Нажаль, згодом хлопець помер.

12-го вересня в трьох населених пунктах Олександрійщини рятувальники гасили пожежі сухої трави і сміття. Пожежі сталися в с. Марто-Іванівка – 250 м2, с. Приютівка – 800 м2, смт Нова Прага – 80 м2.

Проте не лише негативом відзначився минулий тиждень для Олександрійщини. 14-го вересня у Запоріжжі відбулося нагородження Героїв орденами «Народного Героя України». Одним із тих, кого було удостоєно орденом, став військовослужбовець з Олександрії – Микола Нескороденко, позивний «Дід», який служив в лавах 40 батальйону 17 окремої гвардійської танкової бригади оперативного командування «Схід» Збройних Сил України.

Цього тижня Кіровоградщина отримала кошти для виплати компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Загалом на рахунки управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій та міськвиконкомів направлені кошти у сумі 1,575 млн. грн.

На Кіровоградщині почав працювати габаритно-ваговий комплекс, який знаходиться на 18-му кілометрі автомобільної дороги державного значення М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварино біля повороту на Диківку.

16-го вересня свій 266 День народження святкувало село Протопопівка. Свято співпало із 100-річчям місцевого будинку культури. Розпочалося святкування із виступу військового оркестру. Незабутню атмосферу свята створювали: розважальна програма, смачна кухня та випічка, східні танці, вокально-інструментальні та хореографічні виступи місцевих колективів. Окрім мешканців села, на урочистостях були присутні і поважні гості. Заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Коломійцев та депутат Кіровоградської обласної ради Павло Фесюк побажали протопопівцям яскраво відсвяткувати День народження села, процвітання та розвитку Протопопівці, а також передали вітання від голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка та народного депутата Анатолія Кузьменка.

Естафету гарного настрою та позитиву від Протопопівки передано Приютівці. 17 вересня, в неділю, пройшов фестиваль “Гарбуз-Fest”, котрий зібрав чимало поціновувачів національного смаколику – гарбуза. Конкурси, змагання, страви з гарбуза, подарунки – саме так енергійно та весело стартував перший в Олександрійщині гарбузовий фестиваль.

А Голос Громади бажає усім натхнення на новий робочий тиждень та, як завжди, лише добрих та позитивних новин!