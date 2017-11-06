Головні події тижня

Серед головних подій минулого тижня: Олександрійське училище культури отримало статус коледжу і відтепер має назву “Комунальний вищий навчальний заклад “Олександрійський коледж культури і мистецтв”. За словами керівника закладу в коледжі з’являться нові спеціальності та розшириться навчальна база.

31 жовтня на одному з подвір’їв приватного домоволодіння горіло авто. По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу на місце події було встановлено, що горить автомобіль «Mercedes». Не дивлячись на старання рятувальників автомобіль повністю згорів. Травмованих та загиблих немає.

Про порушення теплового режиму в двох олександрійських дитячих садочках повідомили в Кіровоградському обласному лабораторному центрі, 1 листопада. Протягом жовтня поточного року спеціалістами відокремлених структурних підрозділів ДУ “Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України” проводились вимірювання показників повітряно-теплового режиму у приміщеннях навчальних закладів та соціальної сфери в 55 закладах Кіроовградщини. У ході перевірки були зареєстровані порушення в 2 дошкільних навчальних закладах Олександрії: в 2 ДНЗ м.Олександрії Олександрійської міської ради: №18 та 29, де з 8 вимірювань температури в групових осередках 5 (62,5%) не відповідали гігієнічним нормативам – від +15,3 С до +17,3 С.

В Олександрійській ОДПІ змінилося керівництво. Виконуючим обов’язки начальника Олександрійської ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області призначено Пашка Сергія Миколайовича. Попередній керівник установи Тітекіна Альона Віталіївна призначена на посаду заступника начальника – начальника Олександрійського управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області.

Майже на завершальному етапі вже роботи на Олександрійському шляхопроводі. На сьогодні повністю замінені балки та прогонові будови. Влаштовані гідроізоляційні шви між монолітними плитами, армований шар залили цементобетоном, коли він висох провели піскоструменеву обробку для кращого щеплення полотна з гідроізоляційним матеріалом. Зазначається, що рулонна гідроізоляція, котра використовується наразі в роботі, зручна і стійка до температур, з нею однаково зручно працювати і при високих температурах і при низьких. До того ж, вона має високий рівень агдезії, що забезпечить водостійкість, міцність, довговічність.

3 листопада депутати Войнівської сільської ради проголосували за дострокове припинення повноважень секретаря сільської ради Надії Меткої. Окрім цього, у ході проведення 18-ї сесії Войнівської сільської ради депутатською більшістю голосів було вирішено звернутися до Генеральної прокуратури України щодо систематичного порушення посадовими особами Олександрійської міської ради прав та законних інтересів Войнівської сільської ради.

Свій четвертий рік народження минулого тижня відсвяткувала творча майстерня “Счастье в подарок”. Вже чотири роки поспіль олександрійці мають змогу купувати подарунки своїм рідним та близьким, виготовлені руками талановитих майстринь нашого міста. Предмети інтер’єру, декор для весільних святкувань, в’язані та шиті іграшки, прикраси та натуральна косметика – і це неповний перелік того, що можна придбати, або створити самому, в одній з найоригінальніших в нашому місті творчій майстерні.

Як завжди, Голос Громади бажає нашим читачам продуктивного робочого тижня, більше посмішок та лише приємних новин.