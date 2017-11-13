Тиждень, що минув був сповнений цікавих подій. Зокрема на Олександрійщину завітав голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко. В місті Сергій Анатолійович оглянув відремонтоване дитяче відділення Олександрійської районної лікарні. Свою увагу очільник області звернув на те, що це відремонтоване педіатричне відділення є прикладом сучасного медичного відділення відповідно медичної реформи та проекту «Здоров’я наших дітей», ініціатором реалізації якого він є. Зазначимо, даний проект розпочав свою діяльність на початку цього року.

Далі очільник області відвідав та перевірив, як проходить ремонт шляхопроводу по дорозі державного значення М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине. Сергій Кузьменко зазначив, що планується облаштувати також і зовнішнє освітлення цієї ділянки з використанням сонячних батарей.

Живе своїм життям і Олександрійський район – в Новій Празі з’явився новий шкільний автобус, на якому буде здійснюватися підвіз учнів до навчальних закладів та дитячого садочку. В Приютівці за підтримки депутата Кіровоградської обласної ради Павла Фесюка облаштували зупинки громадського транспорту.

Сучасні нові ліжка у кількості 20 шт. нещодавно отримала Олександрійська дитяча лікарня завдяки депутатові Кіровоградської обласної ради Павлу Фесюку та депутатові Олександрійської міської ради Андрію Коломійцеву, котрий ініціював у місті екологічну акцію з утилізації пластику. У ході проведення акції було зібрано 10 тис грн і ще 50 тис грн додав Павло Фесюк, на загальну суму яких і були придбані ліжка для лікарні.

7 листопада у міській раді Кропивницького пройшла звітна конференція обласної організації Асоціації Міст України, участь у якій взяли очільники міст та об’єднаних громад Кіровоградської області. У ході конференції було переобрано голову обласної організації АМУ. Наразі новим очільником Асоціації Міст України, шляхом голосування було обрано міського голову Кропивницького Андрія Райковича. Зазначимо, що до цього вищезазначену посаду займав міський голова Олександрії Степан Цапюк.

На сесії Кіровоградської обласної ради, що відбулась 10 листопада, депутати ухвалили зміни до Перспективного плану формування тергромад на Кіровоградщині. Відповідно до внесених коректив, ті населені пункти, які за планом відходили до Олександрійської громади відтепер увійдуть до Приютівської ОТГ.

Трагічна новина про маленького хлопчика з села Звенигородки, на якого напав та покусав собака, завершила робочий тиждень. Пес перекусив дитині ніс та спричинив рвані рани обличчя. Хлопчик наразі перебуває в Кіровоградській обласній дитячій лікарні. Дитині вже проведено хірургічне втручання по відновленню носової перегородки. За словами лікарів – операція пройшла успішно. Проте на дитину ще чекає довгий період лікування та реабілітації.

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