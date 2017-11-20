Насиченим подіями видався тиждень, що минув, а особливо п’ятниця, 17 листопада. Так, цього дня на Олександрійщину завітав голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко. Очільник області перевірив завершення ремонтування шляхопроводу в Олександрії разом із заступником голови ОДА Андрієм Коломійцевим, міським головою Степаном Цапюком та начальником служби автомобільних доріг Вадимом Коюденком. Після чого було проінспектовано також і проведення ремонтних робіт на ділянці дороги М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварино в напрямку до села Куколівка, де вже повністю відремонтовано 3 кілометри автодороги. Очільник області зазначив, що вже в цьому році буде введена в експлуатацію й об’їзна дорога навколо м. Знам’янки, а наступного – заплановано проведення ремонту дороги в бік Умані.

Цього ж дня Сергій Кузьменко завітав до селища Нова Прага, де взяв участь у відкритті відремонтованої місцевої амбулаторії, привітавши жителів селища з такою важливою для громади подією, як відкриття нової амбулаторії, та побажавши бути здоровими й відвідувати лікарню лише у випадку проведення щеплень або на профогляд.

В п’ятницю на Олександрійщині також святкували День працівника сільського господарства. З нагоди свята найкращих працівників підприємств, установ і організацій Олександрійського району вшанували на дошці пошани, а причетних до свята нагородили під час урочистостей в районному будинку культури.

Ввечері останнього робочого дня минулого тижня відбулось засідання Олександрійської міської виборчої комісії, що розглядала питання відкликання депутатів міськради Павла Шевченка та Ігоря Руденка. На засіданні було розглянуто, а в подальшому підтримано питання про звернення до партії «УКРОП» щодо відкликання зазначених депутатів.

Гарною новиною п’ятниці для шанувальників ФК «Олександрія» стала перемога місцевої команди над “Шахтарем” з рахунком 1:2.

Не минулося і без кримінальних подій минулого тижня. Місцевий мешканець під приводом ремонту труби водопостачання намагався вкрасти телефонний кабель у будинку, де власне він сам і проживає. Наразі особі інкримінують правопорушення, передбачене ст. 185 Кримінального Кодексу України (крадіжка).

Тим часом поліція встановила особу злочинця, котрий здійснював крадіжки з автівок. Особою, причетною до скоєння крадіжок виявився 44-річний олександрієць, що вже мав судимість за вчинення майнових злочинів. Наразі речові докази вилучено частково та направлено на дослідження. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, триває.

Заяву до поліції на гральний заклад ТОВ МСЛ, що розташований в Олександрії по вулиці Садовій, 12а подали активісти “Національного корпусу”. Активісти вважають, що зазначений гральний заклад діє незаконно.

17 листопада вогнеборці гасили пожежу, що сталася в смт. Олександрійське (Димитрове), по вул. Клубній. По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу на місце події було встановлено, що в одній із кімнат житлового будинку горять речі домашнього вжитку на площі 6 м2. Травмованих та загиблих немає.

Того ж дня по вулиці 6-го Грудня навпроти кафе “Колиба” сталася ДТП за участю асенізаторського автомобілю та “Ніссану”. Подія трапилася на ділянці дороги, де наразі проводяться ремонтні роботи. Загиблих та постраждалих немає. У “Ніссана” пошкоджене заднє праве крило, фара та бампер. 44-річний водій асенізаторського авто пояснив причину аварії через поганий стан дороги, на якій в результаті ремонту утворилося безліч ям.

Минулого тижня в четвер відбулась сесія Олександрійської міської ради, під час якої депутати схвалили проект рішення щодо внесення змін до міського бюджету. Відповідно цих коректив, було виділено кошти на новий прилад для штучної вентиляції легенів у дитячу лікарню міста Олександрії.

У ході засідання виконавчого комітету міськради, було розглянуто питання щодо заборони руху великовагового транзитного автотранспорту через місто Олександрія за винятком ділянок доріг, що перебувають у міському користуванні (траси по вул. Шевченко, Героїв Сталінграду). Відповідне рішення підтримали члени виконавчого комітету та у ході обговорення зазначеного питання було запропоновано розробити та ввести відповідну систему перепусток для транспортних засобів, котрі належать міським підприємствам.

В суботу, 18 листопада, в селі Войнівці у новому храмі Святого Васілія Великого відбулося освячення, а надалі й встановлення куполів. Освячення провів єпископ Світловодський та Олександрійський Боголєп. Будівництво храму стало можливим завдяки спонсорській підтримці ТОВ “УкрАгроКом” та сприяння народного депутата України Анатолія Кузьменка.