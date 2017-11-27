Головні події тижня

Минулого тижня в усій Україні відзначали День Гідності і Свободи. В Олександрії ж цього дня відбулось вшанування загиблих – тих, хто не шкодуючи власного життя, захищаючи демократичні цінності Батьківщини, увійшов в історію становлення незалежної демократичної держави символом мужності та відваги. Олександрійці хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів та поклали квіти до пам’ятника загиблим в АТО. Інша, не менш скорботна дата з «гірким присмаком» втрат 25 листопада – День пам’яті жертв голодоморів. Місцеві мешканці зібрались біля меморіалу жертвам Голодоморів, де хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих в ті страшні часи.

Інформація щодо визнання незаконними тарифів комунального підприємства «Житлогосп» була оприлюднена 21 листопада поточного року в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Відповідне рішення спочатку було прийнято Олександрійським міськрайонним судом, а далі підтверджене Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом. З судової ухвали: “Апеляційні скарги ОСОБА_2 та виконавчого комітету Олександрійської міської ради Кіровоградської області на постанову Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 8 серпня 2017 р. у справі № 398/7667/14-а(2-а/398/38/16) залишити без задоволення. Постанову Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 8 серпня 2017 р. у справі № 398/7667/14-а(2-а/398/38/16) залишити без змін”.

Черговий випадок захворювання на ботулізм зафіксували медики на Олександрійщині минулого тижня. Жителька Нової Праги Олександрійського району 23 листопада була госпіталізована до реанімаційного відділення Олександрійської центральної районної лікарні. Про стан хворої лікарі минулого тижня повідомляли як тяжкий. Нагадаємо, що ще двоє чоловіків з Олександрійського району нині перебувають на лікуванні також із захворюванням на ботулізм.

22 листопада олександрійці почули звуки сирени. На щастя, нічого страшного не сталося, адже проводилась пpaктична пеpевіpка електpoсиpен системи oпoвіщення цивільної оборони. Проте, як виявилось, не всі мешканці міста знають, що робити у разі, коли лунають сирени.

Продовжилися і ремонтні роботи дорожнього покриття. Так, на автодорозі Полтава-Олександрія ремонтували дорогу методом холодного ресайклінгу.

Ну і до приємного, в Олександрійському районі, 21 листопада, було ухвалено рішення щодо створення двох патронатних сімей. Після підписання відповідної угоди та ще одного навчання з мультидисциплінарною командою, що відбудеться на початку грудня, до патронатних батьків будуть направляти на тимчасове виховання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Кандидатуру відомого художника з Олександрії Олександра Охапкіна відділом мистецтв Кіровоградської обласної бібліотеки висунуто на здобуття обласної премії у сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна.

Голос Громади бажає Вам вдалого дня, хай робочий тиждень пройде плідно та принесе очікуваних результатів.