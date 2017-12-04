Головні події тижня

Тиждень, що минув, видався не досить багатим на важливі та знакові події, проте розповісти, все ж таки, є про що.

Перемога хореографічного колективу «Вікторія» з Олександрії у Всеукраїнському конкурсі дитячої та юнацької творчості стала доброю новиною на початку тижня. Призове перше місце вихованці Віти Швець вибороли поміж багатьох колективів з Києва, Дніпра, Кривого Рогу, Полтавської області.

Юний танцювальний дует з Олександрії Азаров Нікіта та Пірховська Єва також гідно представив наше місто на «KyivOpen 2017». Вихованці танцювальної студії “VIVA Dance Sport Studio” під кірівництвом профессійної танцювальної пари Валерія Шохіна та Віри Літвінової змагалися у латиноамериканській програмі серед дітей до 14 років у двох вікових категоріях “Junior 1 Rising Stars”, посівши 8 місце з 40 учасників, та “Junior 1 Open”, виборовши 13 місце серед 28 учасників! Хоча сам дует є молодшим за віком для цих категорій, але вже показує дуже високий рівень майстерності та впевнено виборює найвищі місця у своїх конкурентів!

В рамках проведення профорієнтаційних заходів, спрямованих на залучення мешканців до служби контрактом до лав Національної гвардії України військовослужбовці частини 2269 з Олександрії завітали до Нової Праги. З таким візитом військовослужбовці відвідали й інші села району.

Минулого тижня олександрійці попрощалися з ветераном АТО Віктором Мариничем, який помер від тяжкої хвороби.

28 листопада в Олександрії сталася пожежа – горів житловий будинок. Щоб подолати полум’я пожежникам знадобилось 6 годин. А вже на наступний день по вулиці 6-го Грудня згоріла частина господарської споруди.

Приємною новиною для олександрійців стало повідомлення про зниження тарифу на водопостачання. “Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 02.11.2017 р. № 1344 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року №2868» ОКВП «Дніпро-Кіровоград» з 16 грудня 2017 року вводить в дію тарифи: – на послугу з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) в розмірі 10,98 грн./м3 з ПДВ; – на послугу з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) в розмірі 9,816 грн./м3 з ПДВ”.

Голос Громади, традиційно, бажає усім бадьорого старту нового робочого тижня та лише приємних новин.