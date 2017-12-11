Головні події тижня

Минувший тиждень видався багатим на події та урочисті дати, адже саме минулого тижня відзначали 74-ту річницю звільнення Олександрії та деяких населених пунктів району від німецько-фашистських загарбників. Раніше всіх річницю звільнення відзначили в мікрорайоні Перемога. Традиційно відбувся мітинг біля братської могили, де зібралися чимало місцевих мешканців, серед яких були і ветерани-визволителі Лідія Томіліна та Ілля Шевченко.

Наступного дня, 6-го грудня, відбулись загальноміські урочистості біля Братської могили по вулиці Діброви. Під час мітингу ведучі згадали страшні воєнні роки та героїчні подвиги радянських солдат, які ціною власного життя боронили і визволяли рідне місто від окупантів.

Іншим святковим днем став четвер, 7-го грудня, адже в Україні відзначався День місцевого самоврядування. В Олександрії з нагоди відзначення цього свята в міській раді пройшли урочисті заходи . Подяки та грамоти отримали депутати Олександрійської міської ради, члени виконавчого комітету, працівники апарату ради, найактивніші представники місцевого самоврядування – старші будинків та Пантаївський селищний голова.

З нагоди відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю до приміщення об’єднання “Віра”, що по вулиці Першотравневій, в минулий понеділок, завітало чимало гостей, серед яких представники міської влади, депутати та, вже традиційно, колектив муніципального ансамблю “Мелодія”.

Проте поміж святкових заходів, не минулося і без неприємних подій. Так, 4 грудня в приміщенні Олександрійської міської ради зібралися члени адміністративної комісії для розгляду питання щодо адміністративних стягнень. На засідання комісії окрім запрошених олександрійців, відносно яких планувалося розглянути питання адмінстягнень прийшов і депутат Олександрійської міської ради Віталій Заріцький. Проте, в порушення закону, чиновник міської ради – голова адмінкомісії Володимир Чеботарьов заборонив депутатові бути присутнім на цьому засіданні, мотивуючи це тим, що депутат не брав участі у створенні цієї комісії.

Не минулось і без кримінальних подій, та ще й де – в приміщенні Олександрійського міськрайонного суду! Саме там правоохоронними органами був зафіксований факт доставки заборонених речей, у тому числі наркотичних засобів, у кімнату утримання підозрюваних та обвинувачених. Заборонені предмети потрапляли до приміщення суду за безпосередньої участі працівників конвойної служби Олександрійського відділу поліції. Факт збуту наркотичних засобів у місцях несвободи за участі працівників конвойної служби було викрито працівниками слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області спільно з Управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

Після затримання старшого сержанта поліції, який здійснив передачу наркотичних засобів правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуковів у інших працівників ІТТ та конвойної служби. Крім цього, обшуки були проведенні у помешканні близьких підслідного. У ході чого за місцем мешкання ще двох поліцейських, співмешканки та знайомої арештованого було також виявлено низку забороненого. Так у співробітника конвойної служби було виявлено саморобний пристрій для куріння марихуани, а у співмешканки та знайомої були знайдені шприци з готовою «ширкою» (опій ацетильований), пакети з коноплею, каністра з прекурсорами, пігулки, а також знаряддя для виготовлення наркотичних засобів. Окрім цього, за однією з адрес було виявлено шість осіб, раніше судимих за зберігання, вживання та збут наркотиків, які постійно відвідували викритий притон.

На жаль не минулося без пожеж на Олександрійщині минулого тижня, зокрема 4-го грудня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Чарівна смт Олександрійське, де горіла покрівля надвірної споруди. А в Новій Празі того ж дня горіла покрівля приватного будинку. Окрім цього 6-го грудня в Олександрії у згорівшому приміщенні 5-ти поверхового будинку виявили труп людини

Турецька компанія «Енісолар» заявила про наміри збудувати на Кіровоградщині електростанції. Мова йде про чотири проекти у сфері сонячної енергетики, зокрема в Олександрійському та Новоархангельському районах.

В суботу, 9 грудня, народний депутат України Анатолій Кузьменко разом із заступником голови Кіровоградської ОДА Андрієм Коломійцевим перевірили хід робіт на ділянці дороги по вулиці 6-го Грудня. Зазначимо, що саме за сприяння народних депутатів України від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Анатолія Кузьменка та Костянтина Яриніча за програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на ремонтування дорожнього покриття по вулиці 6-го Грудня було виділено 10 млн. грн.

Як завжди Голос Громади бажає усім гарного настрою упродовж робочого тижня і лише приємних новин!