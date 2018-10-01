Головні події тижня Олександрійщини

Минулого тижня в місті Кропивницькому відбулася найбільша в Україні виставка Agroexpo-2018. На 125 000 квадратних метрів розмістили свої експоненти близько 600 компаній, а також презентували себе міста, райони та об’єднані територіальні громади Кіровоградської області. Олександрійщина була предствлена алеєю з локаціями Олександрійського району, на якій знаходилися намети організацій, установ району та Приютівської і Новопразької об’єднаних територіальних громад. А також технічними новинками від підприємств Олександрії. Зокрема, жниварку для збирання соняшника та кукурудзи представило «Олександрійською ливарною компанією», глибокорозпушувач, подрібнювач, візок для транспортування жниварок виробництва «Олександрійської машинобудівної групи» та жниварку від ТОВ «Лізава».

В Олександрії. Визначились, хто буде ремонтувати асфальтне покриття по вулиці Говорова, Першотравневу та Кременчуцьке шосе, а також оголосили повторний тендер на ремонт приміщення міськрайонного суду по вулиці Першотравневій, 30. Оголосили, минулого тижня, тендер на придбання мобільної сцени для виступів та підписали договорів на поставку ангіографа для Олександрійської міської лікарні.

В Приютівській громаді. Голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев завітав до родини Юлії та Сергія Чуприн, в яких у вересні народилась донечка Віолета, та вручив бейбі-бокс для новонародженої. Це був перший пакунок малюка, який вручили в Приютівській об’єднаній територіальній громаді.

Крім цього, в Протопопівці, минулого тижня, святкували подвійне свято – День села та «Гарбуз-Fest». На гостей свята чекало частування стравами української, вірменської та корейської кухні, а також дегустація меду. Концертна програма за участі солістів та художніх колективів, виставка-ярмарок народних майстрів і розваги для дітей.

В Олексндрійському районі. Розробили програму, що регулює чисельності безпритульних тварин на території Олександрійського району на 2018–2026 роки. Доповів про програму присутнім, серед яких сільські та селищні голови, начальник Олександрійського районного управління Держпродспоживслужби Станіслав Лум’яник. За його словами термін реалізації програми передбачає три етапи: I етап — 2018-2019 роки, II етап — 2018–2021 роки, III етап — 2021–2026 роки.

Одна з сільських рад району провела тендер на придбання автомобіля більше ніж за пів мільйони гривень.

І не минулося без кримінальних новин. Суд виніс вирок жителю Олександрійського району і зловмиснику доведеться, за крадіжку камери та телефону, провести 4 роки за ґратами. Також «свої судові наслідки» матиме вживання алкоголю та сварка в селі Куколівка.