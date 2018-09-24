Головні події тижня Олександрійщини

Тиждень що минув, виявився не досить насиченим важливими новинами, проте, не минулось без місцевих сенсацій та подій, що впливають чи вплинуть на життя міста та району. Так, в Олександрію завітала команда проекту «Будуймо Україну Разом». Волонтери провели прес-конференцію на якій розповіли про плани на час перебування в Олександрії. Першим об’єктом, у якому вони збираються провести «першочергові» ремонтні роботи, буде саме галерея VashArt. Але цим, волонтерський десант не збирається обмежуватися: в його планах – облаштування муралу на подвір’ї Політехнічного коледжу, а також, можливо, ремонт житла малозабезпеченим родинам.

Крім цього, минулого тижня відзначали День машинобудівника. Гучно відбулося дійство, присвячене професійному святу на машинобудівному заводі «Віра-Сервіс Інтермаш». До привітань директора заводу Михайла Сулятицького приєднався Андрій Коломійцев, який також передав вітання від голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергія Кузьменка та наголосив на важливості тієї роботи, яку наразі виконують працівники «Віра-Сервіс Інтермаш», подякувавши керівникові підприємства та колективу за щоденну кропітку працю, та побажавши мирного неба, успіхів і гідної зарплатні.

В Олександрії. Вихованці хореографічного колективу «Капріз» в рамках благодійної акції «Добро починається з мене» зібрали допомогу багатодітній малозабезпеченій родині з Кіровоградської області.

Постачальників продуктів харчування для дитсадків зобов’язали повернути до місцевого бюджету 600 тисяч гривень. Під час судового засідання прокурору вдалося довести факт незаконності підвищення цін на продукти для дитячих садочків з боку чотирьох постачальників.

Відзначили День партизанської слави. У заході взяли участь декілька сотень жителів міста – переважно учнівська та студентська молодь, а також громадяни старшого віку, представники міської влади та громадських організацій. Нині в Олександрії проживають 4 учасники партизанського руху: це Куженко Лідія Леонідівна, Бойко Микола Мокійович, Крутько Іван Іванович та Роєнко Марія Михайлівна. На жаль, за станом здоров’я ніхто з них на урочистості присутнім не був – невпинний час робить своє: цим героям вже за 90…

В Приютівській громаді. Відбувся семінар з передачі шкіл та амбулаторії до ОТГ під час якого учасники обговорили алгоритми формування органів управління освітою в громадах порядок дій при передачі закладів загальної середньої освіти та закладів первинної медицини. Також в Приютівській ОТГ незабаром запрацює віддалене робоче місце фахівця Пенсійного фонду та відбувся обласний туристський зліт педагогічних працівників.

В Новопразькій громаді. Минулого тижня в селі Шарівка відкрили меморіальну дошку вояку, що загинув в зоні проведення антитерористичної операції. А в центральній садибі громади – Новій Празі, наразі, тривають роботи з реконструкції системи вуличного освітлення та вже мають початися ремонтні роботи в одному з місцевих дитячих садочків.

В Олександрійському районі. Освітяни вкотре спробують придбати обладнання для хімічних кабінетів шкіл Олександрійського району. Минулого тижня було зафіксовано повторний випадок отруєння грибами. В селі Ясинуватка Бандурівської сільської ради відремонтують фельдшерсько-акушерський пункт