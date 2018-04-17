Головні проблеми Березівки та шляхи їх вирішення обговорили місцеві мешканці з Андрієм Коломійцевим

149

Про свої проблеми та негаразди під час зустрічі розповіли березівчани Андрію Коломійцеву. Люди поскаржилися, що вже багато часу страждають через проблеми з водопостачанням і висловили надію, що з остаточним формуванням Приютівської об’єднаної територіальної громади ситуація покращиться.

Крім цього, люди звернули увагу на облаштування вуличного освітлення та стан дорожнього покриття, ямковий ремонт якого розпочали минулого тижня, про що раніше вже повідомляв Голос Громади.

Читайте також:  «Гаражну індустрію» в Олександрії хочуть примусити вийти з «тіні»

У свою чергу, кандидат на посаду голови Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев розповів про можливі шляхи вирішення проблеми з водопостачанням та освітленням, а також презентував жителям свою передвиборчу програму. Присутній на зустрічі діючий депутат Приютівської селищної ради та кандидат в депутати Приютівської ОТГ Сергій Решетняк повідомив, що частково проблему деяких грунтових доріг вже вирішено. Люди попросили депутата підвезти до проблемних ділянок дороги щебінь, аби частково ліквідувати найбільші ями.

Читайте також:  Граничний тариф на перевезення по місту планують затвердити у максимальному розмірі до 8,50 грн за одну поїздку

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ