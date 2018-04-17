Головні проблеми Березівки та шляхи їх вирішення обговорили місцеві мешканці з Андрієм Коломійцевим

Про свої проблеми та негаразди під час зустрічі розповіли березівчани Андрію Коломійцеву. Люди поскаржилися, що вже багато часу страждають через проблеми з водопостачанням і висловили надію, що з остаточним формуванням Приютівської об’єднаної територіальної громади ситуація покращиться.

Крім цього, люди звернули увагу на облаштування вуличного освітлення та стан дорожнього покриття, ямковий ремонт якого розпочали минулого тижня, про що раніше вже повідомляв Голос Громади.

У свою чергу, кандидат на посаду голови Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев розповів про можливі шляхи вирішення проблеми з водопостачанням та освітленням, а також презентував жителям свою передвиборчу програму. Присутній на зустрічі діючий депутат Приютівської селищної ради та кандидат в депутати Приютівської ОТГ Сергій Решетняк повідомив, що частково проблему деяких грунтових доріг вже вирішено. Люди попросили депутата підвезти до проблемних ділянок дороги щебінь, аби частково ліквідувати найбільші ями.