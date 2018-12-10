Головну ялинку Олександрійщини продовжують встановлювати

В Олександрії монтажні роботи по встановленню новорічної ялинки в центрі міста розпочали 27 листопада, про це раніше повідомлялось «Голосом Громади».

Наразі зелена красуня встановлена, а на її верхівці видніється прикраса у вигляді сніжинки.

Проводяться підготовчі роботи з її прикрашення – готують світлодіодну гірлянду, новорічні прикраси й декор, новорічні локації, які будуть монтувати навколо ялинки.

Повне завершення робіт планують здійснити найближчим часом, а вже 19 грудня відбудеться офіційне відкриття головної ялинки міста.

