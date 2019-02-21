Головний лікар Олександрійського онкодиспансеру В.Хірса отримав нагороду Верховної Ради України

Головний лікар комунального неприбуткового підприємства «Олександрійський онкологічний диспансер Кіровоградської обласної ради» Володимир Хірса нагороджений Грамотою Верховної Ради України, повідомляє «Голос Громади».

Нагороду – грамоту та нагрудний знак – очільнику медичного закладу вручив від імені Верховної Ради народний депутат України Анатолій Кузьменко сьогодні, 21 лютого у присутності персоналу онкодиспансеру, депутатів фракції політичної партії БПП «Солідарність» Олександрійської міської ради, представників місцевої громадськості та засобів масової інформації.

Володимир Хірса подякував за нагороду і зазначив, що вважає її за заслугу всього колективу диспансеру, який незважаючи на своє дуже велике професійне навантаження, вкладає душу і серце у лікування людей та пообіцяв і надалі спрямовувати всі зусилля єдиної команди на надання спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам.

Довідка: Хірса Володимир Петрович народився у м. Одесі, освіта вища -закінчив Одеський медичний інститут ім. Пирогова у 1974 році. Призначений головним лікарем Олександрійського онкологічного диспансеру у січні 2005 року. Багато років поєднує професійну роботу в галузі охорони здоров`я нашого міста з громадською: у 2009 році був членом виконавчого комітету Олександрійської міської ради, а також обирався депутатом міськради ІІІ і IV скликань. У 2015 році на чергових виборах був обраний до Олександрійської міської ради нинішнього (сьомого) скликання від міської організації партії БПП «Солідарність».

