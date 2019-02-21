Головний лікар Олександрійського онкодиспансеру В.Хірса отримав нагороду Верховної Ради України

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Головний лікар комунального неприбуткового підприємства «Олександрійський онкологічний диспансер Кіровоградської обласної ради» Володимир Хірса нагороджений Грамотою Верховної Ради України, повідомляє «Голос Громади».

Нагороду – грамоту та нагрудний знак – очільнику медичного закладу вручив  від імені Верховної Ради народний депутат України Анатолій Кузьменко сьогодні, 21 лютого у присутності персоналу онкодиспансеру, депутатів фракції політичної партії БПП «Солідарність» Олександрійської міської ради, представників місцевої громадськості та засобів масової інформації.

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Володимир Хірса подякував за нагороду і зазначив, що вважає її за заслугу всього колективу диспансеру, який незважаючи на своє дуже велике професійне навантаження, вкладає душу і серце у лікування людей та пообіцяв і надалі спрямовувати всі зусилля єдиної команди на надання спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам.

Довідка: Хірса Володимир Петрович народився у м. Одесі, освіта вища -закінчив Одеський медичний інститут ім. Пирогова у 1974 році. Призначений головним лікарем Олександрійського онкологічного диспансеру у січні 2005 року. Багато років поєднує професійну роботу в галузі охорони здоров`я нашого міста з громадською: у 2009 році був членом виконавчого комітету Олександрійської міської ради, а також обирався депутатом міськради ІІІ і IV скликань. У 2015 році на чергових виборах був обраний до Олександрійської міської ради нинішнього (сьомого) скликання від міської організації партії БПП «Солідарність».

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