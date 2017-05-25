Голови квартальних комітетів отримали подяки

З нагоди відзначення 271-ї річниці заснування Олександрії подяки міського голови за добросовісне виконання громадських обов’язків отримали голова правління ОСББ «Тополь-18» Микола Зарецький, голова квартального комітету №13 Людмила Павленко, голова квартального комітету №43 Валентин Піскун, голова квартального комітету №12 Ганна Ткачук, заступник голови квартального комітету №16 Любов Харитонова.

Також у рамках святкування Дня міста грамоту Олександрійської міської ради отримав колектив КП «Благоустрій». Про це було оголошено сьогодні на початку засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради.