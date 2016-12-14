Нещодавно в Олександрії двоє грабіжників побили студента прямо на вулиці. Про це повідомляє прес-служба Олександрійського міського відділу поліції.

Правоохоронці негайно виїхали за вказаною адресою та встановили, що хлопець йшов вулицею, до нього підбігли двоє незнайомців. Зловмисники нанесли декілька ударів 16-річному студенту в область голови та ногою по спині, після чого заволоділи мобільним телефоном і рюкзаком.

Під час оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили одного з нападників, яким був виявився 21-річний олександрієць, раніше судимий за вчинення майнового злочину. За словами в.о. начальника Олександрійського відділу поліції Сергія Котиги, йому оголошено про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу».

За фактом правопорушення розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 6 років.