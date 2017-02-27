Грабіжники зі Знам’янського району привезли тіло жертви в Олександрію, щоб заплутати сліди

Кілька днів тому, в одному з сіл Знам’янського району 73-річний чоловік, що мешкав один, побачив на порозі свого будинку 21-річного односельчанина з товаришем. Громадяни чемно постукали в двері та попросили дозволу зайти. Чоловік погодився.

Після цього розмова між господарем та гостями відбувалася вже зовсім в іншому тоні. Зловмисники накинулися на потерпілого, почали йому погрожувати розправою, бити, а потім, коли чоловік ослаб і не міг чинити опору, перенишпорили оселю у пошуках грошей.

Як повідомляє прес-служба поліції Кіровоградської області, знайшовши кілька тисяч, особи зрозуміли, що їх жертва не приходить до тями. Аби приховати сліди злочину, нападники винесли громадянина у двір, поклали до належного йому автомобіля та вночі польовими дорогами вивезли на територію міста Олександрії, де і залишили транспортний засіб із пасажиром неподалік одного з дачних кооперативів.

Пізніше тіло жертви злочину виявили місцеві мешканці та викликали працівників поліції. Тим часом, сусіди чоловіка звернули увагу, що він певний час не з’являється вдома, двері помешкання відчинені навстіж, а в кімнатах справжній безлад.

“У результаті проведених оперативно-розшукових заходів оперативниками було встановлено особи підозрюваних. Затримати їх вдалося за кілька днів, адже обидва переховувалися у родичів”, – розповів в.о. начальника Знам’янського відділу поліції Ігор Прохніцький.

По даному факту розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». За ці дії особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.