Графік приймання дзвінків на «гарячу лінію» управління соціального захисту для населення Олександрійщини

Для мешканців Олександрійського району щодня працює телефонна гаряча лінія в управлінні соцзахисту.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Графік роботи «гарячої лінії» з 8.00 до 17.15 години за номером: 7-11-73.

Кожного четверга з 14:00 до 16:00 працюватиме «гаряча лінія» за участю керівництва управління:

7 та 21 березня 2019 року – начальник управління – Табачкова Ірина Михайлівна (за номером 7-40-57);

14 та 28 березня 2019 року – заступник начальника управління – Шелесько Тетяна Володимирівна (за номером 7-21-26).