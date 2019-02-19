Графік роботи “Гарячої лінії” Пенсійного фонду для мешканців Кіровоградщини

У Головному управлінні Пенсійного фонду України на Кіровоградщині працює телефонна «гаряча лінія» для жителів області.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.
«Гаряча лінія» працює щодня з 08.00 до 17.00 години за телефоном: 0522–33-04-41.
Щовівторка та щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідають:
19 лютого – заступник начальника Головного управління Олена Яківна Романченко.
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21 лютого – начальник відділу виконання бюджету та бюджетно-фінансової звітності фінансово-економічного управління Ганна Георгіївна Арутюнян.
26 лютого – заступник начальника Головного управління Юрій Миколайович Шарпінський.
28 лютого – начальник управління з питань виплати пенсій Наталія Миколаївна Копач.