Графік роботи “Гарячої лінії” Пенсійного фонду для мешканців Кіровоградщини

У Головному управлінні Пенсійного фонду України на Кіровоградщині працює телефонна «гаряча лінія» для жителів області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.

«Гаряча лінія» працює щодня з 08.00 до 17.00 години за телефоном: 0522–33-04-41.

Щовівторка та щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідають:

19 лютого – заступник начальника Головного управління Олена Яківна Романченко.

21 лютого – начальник відділу виконання бюджету та бюджетно-фінансової звітності фінансово-економічного управління Ганна Георгіївна Арутюнян.

26 лютого – заступник начальника Головного управління Юрій Миколайович Шарпінський.

28 лютого – начальник управління з питань виплати пенсій Наталія Миколаївна Копач.