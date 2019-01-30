Графік роботи “гарячої лінії” Пенсійного фонду Кіровоградщини у лютому

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня з 08.00 до 17.00 години працює пряма телефонна «гаряча лінія». Звертатись за телефоном: 330-441. Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідають:

07 лютого 2019 р. – начальник управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю Світлана Володимирівна КРИВЕНКО

14 лютого 2019 р. – начальник відділу з питань виплати пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління з питань виплати пенсій Світлана Миколаївна КИРДАН

21 лютого 2019 р. – начальник відділу виконання бюджету та бюджетно-фінансової звітності фінансово-економічного управління Ганна Георгіївна АРУТЮНЯН

28 лютого 2019 р. – начальник управління з питань виплати пенсій Наталія Миколаївна КОПАЧ.