Графік роботи “Гарячої лінії” управління Пенсійного фонду

Щодня з 08.00 до 17.00 години працює пряма телефонна «гаряча лінія» у головному управлінні Пенсійного фонду.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської районної держадміністрації.

Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки за номером 330 – 441 відповідають:

03 січня 2019 року – начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Олена Миколаївна ПАРХОМЕНКО.

10 січня 2019 року – заступник начальника головного управління Олена Яківна РОМАНЧЕНКО.

17 січня 2019 року – начальник відділу організації правової роботи юридичного управління Роман Васильович ЛИСЕНКО.

24 січня 2019 року – начальник відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян управління обслуговування громадян Лариса Леонідівна ПРОХОРЕНКО.

31 січня 2019 року – заступник начальника управління – начальник відділу з питань організації роботи з виплати пенсій управління з питань виплати пенсій Наталя Олександрівна БУТКОВСЬКА.