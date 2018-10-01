Графік відключень електренергії в Олександрії в жовтні місяці

Нагадаємо, що в жовтня місяці продовжується планове відключення електроенергії в м. Олександрія з приводу перевірки електропостачання. Відключення триватиме не більше 12 годин, повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградобленерго

Проведення робіт планують на наступних вулицях міста:

1 жовтня

м.Олександрія: вул.Г.Усика 39,41,43, вул.Захисників України 40, вул.Г.Сокальського 32а

02 жовтня:

м.Олександрія: вул.Сонячна 7, 4-30, вул.Степова 1-1/8,17-37, 60-90, вул.Холодноярська 61-89, 64-100, вул.Чонгарська 85-123, 82-116, пров.Кармелюка 59-93, 22-58, вул.Хасанська 41-61, 60-80, пров.Лермонтова 7-29, 2, пров.Сонячний 13, 15, пров.Степовий 4,26, 9, вул.Шкільна 13-15, 12-14, вул.Кременчуцька 51-107,36-130, вул.Декабристів 43-121,40-132, вул.В.Никифорова 1-17,2-22, пров.Яковенка 1-9,2, Користівське шосе 2,2а, 4, Кременчуцьке шосе 1

03 жовтня:

м.Олександрія: вул.Декабристів 1-41, 2-38, пр.Соборний 7-23,26, вул.Студентська 46, вул.Кремен-чуцька 30,40

04 жовтня:

м.Олександрія: вул.Яблунева 3-53, 2а-54, пров.Пугачова 1, вул.Червона 1-51, пров.Курганний 2, пров.Разіна 1-5, 2-2а, вул.Козацький шлях 83-85, вул.Запорізька 33-77,32-42, вул.Пушкіна 59-97,48-102, пров.Грузина 1-17, 2-22, пров.Копиленка 1-13, 2-12, вул.Залізнична 29-51, 24-48, вул.М.Бендерова 89-95, 78-86а, вул.Єфремова 1-23, 2-14

08 жовтня:

м.Олександрія: вул.Київська 127-177, 114-164, вул.Б.Хмельницького 137-167,148-178, вул.Г.Логвина 133-163,136-166, вул.Коцюбинського 1,2-32, вул.70р.Перемоги 1-41, вул.Театральна 1-49, 2-50, вул.Чорноліська 1-27,2-22, вул.Ціолковського 21-41, 26-46, пр.Соборний 95-101, вул. Міліцейська 57,Користівське шосе 2,2а, 4, пров.Степовий 4,26,Кременчуцьке шосе 1,вул. Степова 1-1/8

09 жовтня:

м.Олександрія: вул.Братська 25-47,55,20, пров.Шахунянца 1-23, 2-4, вул.Бульварна 36-40, вул.Яр-маркова 1-47, 2-22, вул.Г.Усика 51,71,83-97, 58-60,88, вул.Діброви 38-42,65, пл.Соборна 17, вул.Першотравнева 53,55, вул.М.Бендерова 6, пр.Будівельників 34,34а,36, вул.Миру 72

10 жовтня:

м.Олександрія: вул.Братська 25-47,55,20, пров.Шахунянца 1-23, 2-4, вул.Бульварна 36-40, вул.Яр-маркова 17-47, 16, 22, вул.Г.Усика 51,71,83-97, 58-60,88, вул.Діброви 38-42,65, пл.Соборна 17

12 жовтня:

м.Олександрія: Користівське шосе 2,2а, 4, пров.Степовий 4,26,Кременчуцьке шосе 1, вул.Степова 1-1/8, вул.Світловодська 83-85,82-116, вул.Полтавська 91-135,82-142, вул.Шкільна 6, вул.Тур-генєва 1-9,4-6, пров.І.Богуна 39-99,40-102, вул.Іванівська 3-9,6-8, вул.О.Скічка 143,145, вул. Верхньо-Головківська 101,120

16 жовтня:

м.Олександрія: вул.Миру 38,40, вул.Знам’янська 117-185, вул.Київська 105-125, 90-110, вул.Б. Хмельницького 10135,118-146, вул.Г.Логвинова 93-131, 98-134, пл.Знам’янська 1-19, 2-22, вул.Флотська 3-21, 2-16а, вул.Ціолковського 1-19, 2-24, вул.Ярмаркова 46,50,вул.Г.Усика 56