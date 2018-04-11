Граничний тариф на перевезення по місту планують затвердити у максимальному розмірі до 8,50 грн за одну поїздку

Відповідний проект рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради був оприлюднений на сайті вчора, 10 квітня.

За цим проектом пропонується затвердити граничний тариф на перевезення пасажирів на усіх міських автобусних маршрутах загального користування у розмірі до 5,50 грн за одну поїздку одного пасажира у межах міста Олександрії та на маршрутах №№ 16, 17, 18, 18/1. А також – граничний тариф на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування на маршрутах №№ 10, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 у максимальному розмірі до 8,50 грн за одну поїздку одного пасажира.