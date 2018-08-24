Завтра, 25 серпня, перед матчем з ФК «Ворскла» гравці «Олександрії» вийдуть на поле стадіону у футболках Ukraine NOW. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ФК «Олександрія».

Ініціатором святкової акції, під час якої відбудеться організований вихід команд-учасниць на передматчеве шикування у спеціальних футболках із зображенням логотипу бренду «Україна ЗАРАЗ» (Ukraine NOW), виступила Українська Прем’єра Ліга.

Крім цього, відбудеться розіграш футболок з автографами гравців клубу на аукціонах, які проводитиме УПЛ, а кошти, виручені від аукціонів, передані на благодійність.

Зазначимо, що акція відбудеться перед матчами шостого туру УПЛ, який співпадає зі святкуванням Дня Незалежності України.