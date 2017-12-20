Гравцями ФК “Олександрія” зацікавилася луганська “Зоря”

Деякими гравцями футбольного клубу “Олександрія” наразі зацікавилася луганська “Зоря”, яка вже зараз проявляє активність на трансферному ринку.

За інформацією інформаційного сайту вболівальників ФК Зоря Луганськ, луганський футбольний клуб, насамперед, цікавить форвард з “Олександрії” Віталій Пономар, котрим “Зоря” вже цікавилася, проте контракт так і не був підписаний.

Окрім цього мова також може йти й про Василя Грицука, та двох опорних півзахисників – Максима Каленчука, який вже покинув команду і Олексія Довгого, у якого закінчується контракт з клубом.