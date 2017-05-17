Гречки на Олександрійщині буде удвічі менше

Як поінформував начальник управління агропромислового розвитку РДА Олександр Ткаченко на апаратній нараді Олександрійської райдержадміністрації 16 травня, внаслідок весняних похолодань озимі культури у сільських господарствах нашого району зазнали несуттєвого пошкодження, а саме – лише на 1% площ. Про це повідомляє офіційний сайт Олександрійської РДА.

Несприятливими погодними умовами не завдано помітної шкоди й посівам цукрового буряку. У той же час невтішна ситуація з посівами гречки, загибель яких фахівці констатують на 50% площ.

Фактично загинуло 185 га з посіяних 265, підкреслив Олександр Миколайович. Він також відзначив занепокоєння станом овочевих культур та картоплі. За його словами, є всі підстави говорити про те, що урожай цього року на городину буде значно гіршим, ніж торік. А тому важко виключити ймовірність зростання ціни на овочі, а також ягоди. Тим більше, що незадовільний врожай, скоріше за все, спостерігатиметься і в приватних домоволодіннях, городи та сади яких також постраждали від погіршення погодних умов.