Громада має розширюватися – Андрій Коломійцев

Ще декілька населених пунктів, можливо, у майбутньому приєднаються до Приютівської об’єднаної територіальної громади. Таку інформацію озвучив новообраний голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев під час проведення прес-конференції, що відбулася у CBN вчора, 2 травня.

Андрій Коломійцев зазначив, що це не остаточний варіант об’єднання і громада обов’язково буде розширюватися, проте не зараз: “…адже необхідний час, аби команда показала, що таке громада і навіщо вона створювалася. Я впевнений, що ми зможемо ще залучити три-чотири громади, які знаходяться навколо Приютівської територіальної громади”.