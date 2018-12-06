Громада на слуханнях отримала «тепловий удар»

П`ятого грудня в залі Олександрійської музичної школи відбулися громадські слухання з питання коригування тарифів на централізоване теплопостачання, повідомляє «Голос Громади».

Як вже зазначалося раніше, дане питання розглядалося на минулому засіданні виконкому міської ради, але рішення не було прийнято, натомість адміністрації КП «Теплокомуненерго» рекомендували спершу поінформувати населення міста про суть коригування тарифів на громадських слуханнях, а вже потім…

Слухачів у залі згідно зі списком реєстрації набралося 315 осіб. Протягом більш ніж години вони слухали доповідачів, а це були спочатку по черзі – директор КП «ТКЕ» Алла Грибачова, потім міський голова Степан Цапюк і його перший заступник Людмила Давиденко. Також мали змогу виступити чи поставити запитання слухачі.

Такою нагодою скористалися троє осіб з числа відомих всім на подібних заходах місцевих активістів.

Керівник А.Грибачова за допомогою цифр, продемонстрованих слайдами на екрані і словесних аргументів досить розлого переконувала аудиторію у невідворотності даного коригування тарифів, яке «Дамокловим мечем» повисло над головами олександрійців.

Переповідати все це в деталях, напевне, немає необхідності, оскільки суть і так відома та проста до нудьги: уряд держави через посередництво НКРЕКП підняв ціну природного газу для генеруючих тепло для населення підприємств на 22,8 відсотка, а також зросли у ціні й інші складові тарифу: електроенергія – на 10,3%, вода – 25,5%, мінімальна заробітна плата то інші витрати.

А тому нічого іншого КП «ТКЕ» не залишається, крім підвищення тарифу (хоч воно і назвало його «коригуванням»).

Отож довгу і проникливу сповідь директора А.Грибачової про те, як важко живеться очолюваному нею комунальному підприємству, давно звична до таких одкровень аудиторія слухала доволі байдуже.

Значне пожвавлення уваги було помітне тоді, коли доповідачка перейшла до найголовніших цифр. А вони такі: КП «ТКЕ» підвищить тариф на 17,8 % (вираз «пропонує підвищити» тут просто недоречний, бо його адміністрація після громадських слухань вже не питатиме нічиєї згоди – саме так ставиться питання).

У гривнях це матиме такий вигляд: у середньому вартість опалення на місяць у будинках з теплолічильниками однокімнатної квартири з 901 гривні зросте до 1061 грн, двокімнатної – з 1300 грн до 1561 грн, трикімнатної – з 1770 до 2085 грн. У багатоповерхівках, не обладнаних лічильниками, ситуація ще гарніша: там нарахування плати за теплопостачання за опалюваною площею зросте відповідно в 1-кімнатних квартирах -з 1187 до 1396 грн, у 2-кімнатних- з 1724 до 2030 грн, у 3-кімнатних – з 2298 до 2707 грн.

Далі міський голова Степан Цапюк у своєму слові наголосив на тому, що у всіх тарифних бідах населення винний уряд держави і його парламент, оскільки всі підвищення складових тарифів йдуть саме звідти, а також доволі широко поділився враженнями, як гарно все у комунальній сфері у Данії, яку він нещодавно відвідав за запрошенням на конференцію з питань європейського досвіду енергозбереження.

Але наскільки було видно з похмурих облич присутніх, розповідь про чудові справи у Датському королівстві їх цікавила найменше з огляду на щойно отриманий тарифний шок.

І як це часто буває останнім часом, міський голова та його перший заступник звично перейшли на державну політику, не надто ласкаво відзиваючись про неї і про владу з урядом країни та НКРЕКП заразом у контексті соціальної і ЖК-тарифної сфери.

Своє гнівне бачення (цитата) «державного тарифного геноциду» висловив і один постійний на таких зібраннях громадський оратор, за що навіть отримав похвалу з уст міського голови (мабуть, чи не вперше за всю історію подібних зібрань, бо раніше він зазвичай критикував лише місцеву владу).

А взагалі ситуація на підприємстві КП «ТКЕ» справді кепська. І головне – вона безпросвітна. Дебіторська заборгованість «ТКЕ» на сьогодні сягає 37,7 мільйона гривень. На підприємстві є заборгованість із заробітної плати, через що звідти звільняються кваліфіковані робітники.

Проплата населення за отримане тепло впала до 42% (у цей же період минулого року вона була 102%). Це говорить про дуже низьку платіжну здатність абонентів, яка погіршилася ще й тому, що у нинішньому опалювальному сезоні субсидій позбавлені більш ніж третина олександрійських домоволодінь з числа тих, котрі раніше користувалися нею.

З іншого боку, число абонентів КП «ТКЕ» з року в рік зменшується, що вже саме по собі збільшує собівартість виробленої одиниці тепла – навіть без підвищення вартості складових енергоносіїв! І цей процес продовжується, бо сам міський голова визнав, що лише за минулий рік 650 абонентів відмовилися від послуг «Теплокомуненерго».

Але виконком продовжує надавати такі дозволи. До всього варто ще й додати, що Європейський інвестиційний банк відмовив КП «ТКЕ» у наданні кредиту на реконструкцію нашої міської системи теплопостачання, хоча спочатку це було обіцяно банком (про причини відмови «Голос Громади» вже розповідав раніше).

Отож попереду повна невизначеність і передусім – у найближчому майбутньому нинішнього опалювального сезону.