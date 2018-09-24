Громадська організація “Сильна Олександрійщина” відсвяткувала 5-річний ювілей

У суботу, 22 вересня, громадська організація “Сильна Олександрійщина” відсвяткувала п’яту річницю свого існування. Голова організації Чиж Олексій.

Повідомляє Голос Громади.

Традиційно, в день народження організації пройшов чемпіонат з силового екстриму. На центральній площі міста зібрались найсильніші чоловіки та дівчата Кіровоградської області. Спортсмени змагалися у різних вагових категоріях, де кожен із них показали гарні результати та з’ясували хто найсильніший та найспритніший у вправах силового багатоборства. По завершеню чемпіоната громадська організація провела конкурси для дітачок.