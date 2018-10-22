Громадська рада Кіровоградщини проти підвищення тарифів на воду

На минулому тижні в Кропивницькому відбулося відкрите обговорення тарифів на водопостачання та водовідведення. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ОКВП «Дніпро-Кіровоград».

На обговорення питання по зміні тарифів зібралися депутати обласної ради, представники ОКВП «Дніпро-Кіровоград», члени територіальних громад та представники громадських організацій.

Під час відкритого обговорення були розглянуті всі надіслані зауваження та пропозиції. Піднято питання щодо причин, які є наслідком потреби підвищити ціни на воду.

Депутат Знам’янської міської ради Наталя Тишкевич виступила зі зверненням депутатів Знам’янської міської ради щодо зупинення процедури підвищення тарифів та передала звернення від депутатів, які підозрюють підприємство в покриті власного кредиту коштом споживачів. «Слід провести аудит фінансової діяльності ОКВП «Дніпро-Кіровоград» – зазначила депутат.

Генеральний директор підприємства Роман Ілик повідомив, що процедура проведення відкритих обговорень не порушена. Підприємством було виконано розрахунки тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, та подано на розгляд НКРЕКП. Споживачі були проінформовані про намір змінити тарифи, а, отже, обговорення проводиться відповідно до вимог законодавства та вимог національної комісії. Але представники громадськості вважають, що процедура обговорення відбулася з порушеннями.

Слід нагадати, що з наступного року планують підвищити тариф більш ніж на 34 грн, наразі діє тариф в розмірі 23 гривень/м³.